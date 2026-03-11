Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Чистая прибыль Сбербанка в январе-феврале выросла на 21,4 процента - 11.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260311/sberbank-868200897.html
Чистая прибыль Сбербанка в январе-феврале выросла на 21,4 процента
Чистая прибыль Сбербанка в январе-феврале выросла на 21,4 процента - 11.03.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль Сбербанка в январе-феврале выросла на 21,4 процента
Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в январе-феврале выросла на 21,4%, до 324,6 миллиарда рублей, сообщает банк. | 11.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-11T10:51+0300
2026-03-11T10:51+0300
банки
финансы
герман греф
сбербанк
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858112387_13:0:1922:1074_1920x0_80_0_0_b77badab5fdd696b101c046e3bbda71c.jpg
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в январе-феврале выросла на 21,4%, до 324,6 миллиарда рублей, сообщает банк. "За первые два месяца 2026 года "Сбер" заработал 324,6 миллиарда рублей чистой прибыли, что на 21,4% больше аналогичного периода прошлого года при рентабельности капитала 24,1%. В феврале чистая прибыль банка выросла на 21,1% год к году, до 162,8 миллиарда рублей, рентабельность капитала составила 25,2%", - приводятся в сообщении слова главы Сбербанка Германа Грефа. Количество розничных клиентов составило 110,3 миллиона человек. Число активных корпоративных клиентов превышает 3,5 миллиона компаний. Чистые процентные доходы за два месяца 2026 года выросли на 17,7%, до 556,4 миллиарда рублей на фоне увеличения объема работающих активов. Чистые комиссионные доходы в январе-феврале снизились на 3,7%, до 103,6 миллиарда рублей. Изменения произошли в основном за счет методологических корректировок, снизивших базу комиссионных расходов в прошлом году. Без учета данного фактора объем чистых комиссионных доходов за два месяца вырос на 1,9% год к году, отмечает банк. Операционные расходы выросли на 15,1%, до 169 миллиардов рублей. В феврале операционные расходы составили 90,5 миллиарда рублей и увеличились на 15% в годовом выражении.
https://1prime.ru/20260304/investitsii-868006998.html
https://1prime.ru/20260303/sber-867983992.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858112387_0:0:1432:1074_1920x0_80_0_0_26f6a5e80974e6e207723aab1ab461e6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, финансы, герман греф, сбербанк
Банки, Финансы, Герман Греф, Сбербанк
10:51 11.03.2026
 
Чистая прибыль Сбербанка в январе-феврале выросла на 21,4 процента

Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за первые два месяца 2026 года выросла на 21,4%

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСбербанк
Сбербанк - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2026
Сбербанк. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в январе-феврале выросла на 21,4%, до 324,6 миллиарда рублей, сообщает банк.
"За первые два месяца 2026 года "Сбер" заработал 324,6 миллиарда рублей чистой прибыли, что на 21,4% больше аналогичного периода прошлого года при рентабельности капитала 24,1%. В феврале чистая прибыль банка выросла на 21,1% год к году, до 162,8 миллиарда рублей, рентабельность капитала составила 25,2%", - приводятся в сообщении слова главы Сбербанка Германа Грефа.
Флаг на здании Центрального банка России - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2026
ЦБ ожидает удвоения инвестиций в программу долгосрочных сбережений
4 марта, 14:12
Количество розничных клиентов составило 110,3 миллиона человек. Число активных корпоративных клиентов превышает 3,5 миллиона компаний.
Чистые процентные доходы за два месяца 2026 года выросли на 17,7%, до 556,4 миллиарда рублей на фоне увеличения объема работающих активов.
Чистые комиссионные доходы в январе-феврале снизились на 3,7%, до 103,6 миллиарда рублей. Изменения произошли в основном за счет методологических корректировок, снизивших базу комиссионных расходов в прошлом году. Без учета данного фактора объем чистых комиссионных доходов за два месяца вырос на 1,9% год к году, отмечает банк.
Операционные расходы выросли на 15,1%, до 169 миллиардов рублей. В феврале операционные расходы составили 90,5 миллиарда рублей и увеличились на 15% в годовом выражении.
Логотип Сбербанка - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2026
Сбербанк запустил бизнес-платформу для создания ИИ-агентов
3 марта, 20:05
 
БанкиФинансыГерман ГрефСбербанк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала