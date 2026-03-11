https://1prime.ru/20260311/sberbank-868200897.html

Чистая прибыль Сбербанка в январе-феврале выросла на 21,4 процента

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в январе-феврале выросла на 21,4%, до 324,6 миллиарда рублей, сообщает банк. "За первые два месяца 2026 года "Сбер" заработал 324,6 миллиарда рублей чистой прибыли, что на 21,4% больше аналогичного периода прошлого года при рентабельности капитала 24,1%. В феврале чистая прибыль банка выросла на 21,1% год к году, до 162,8 миллиарда рублей, рентабельность капитала составила 25,2%", - приводятся в сообщении слова главы Сбербанка Германа Грефа. Количество розничных клиентов составило 110,3 миллиона человек. Число активных корпоративных клиентов превышает 3,5 миллиона компаний. Чистые процентные доходы за два месяца 2026 года выросли на 17,7%, до 556,4 миллиарда рублей на фоне увеличения объема работающих активов. Чистые комиссионные доходы в январе-феврале снизились на 3,7%, до 103,6 миллиарда рублей. Изменения произошли в основном за счет методологических корректировок, снизивших базу комиссионных расходов в прошлом году. Без учета данного фактора объем чистых комиссионных доходов за два месяца вырос на 1,9% год к году, отмечает банк. Операционные расходы выросли на 15,1%, до 169 миллиардов рублей. В феврале операционные расходы составили 90,5 миллиарда рублей и увеличились на 15% в годовом выражении.

