Эксперт назвал мировую цену на серебро к концу года

экономика

серебро

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на серебро к концу года могут снизиться до 60-70 долларов за тройскую унцию из-за изменения промышленного спроса, такое мнение инвестиционный стратег компании "ВТБ Мои инвестиции" Алексей Михеев высказал в своём аналитическом отчёте. "По нашим прогнозам, к концу 2026 года стоимость серебра может снизиться до 60-70 долларов за унцию. Причина возможной коррекции – структурная перестройка промышленного спроса. За последние два года цены на драгметалл выросли более чем в три раза... Производители начинают переориентироваться на технологии, которые в меньшей степени задействуют серебро в производственных процессах", - сказал он. В 2025-2026 годах структурный дефицит физического серебра, по оценкам, может сохраняться на уровне 15-18% мирового потребления за счет высокого спроса на возобновляемые источники энергии в Китае, добавил Михеев. Совокупные запасы серебра в глобальных ETF (биржевых инвестиционных фондах) в декабре увеличились на 21% в годовом выражении, достигнув 864 миллиона унций. Общий объем покупок серебра ETF за прошедший год вырос более чем в девять раз, составив 148 миллионов унций, что эквивалентно 13% от общемирового спроса на металл. На момент открытия торгов в среду майский фьючерс на серебро составлял 88,735 доллара за тройскую унцию. Серебро за прошлый год подорожало максимальными с 1979 года темпами - почти на 140%. В январе этого года стоимость металла достигала исторического значения в 121,785 доллара за тройскую унцию.

