Сийярто назвал атаку на "Турецкий поток" нападением на суверенитет Венгрии - 11.03.2026
БУДАПЕШТ, 11 мар - ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал попытки Украины атаковать инфраструктуру "Турецкого потока" грубым нападением на венгерский суверенитет. "Газопровод "Турецкий поток" сегодня является гарантией газоснабжения Венгрии. Если "Турецкий поток" не будет работать, то Венгрия просто не сможет безопасно получать природный газ ни географически, ни физически... Украинская нефтяная блокада и атака на "Турецкий поток" - это очень грубое, очень серьезное нападение на суверенитет Венгрии", - приводит слова Сийярто агентство MTI. "Газпром" отметил, что в среду средствами воздушного нападения была атакована компрессорная станция (КС) "Русская", а накануне зафиксированы атаки на КС "Береговая" и КС "Казачья". "Турецкий поток" предназначен для поставок газа в Турцию и в страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию. Проектная мощность – 31,5 миллиарда кубометров газа в год. Газ по "Голубому потоку" идет только в Турцию. Его проектная мощность составляет 16 миллиардов кубометров.
23:54 11.03.2026
 
Сийярто назвал атаку на "Турецкий поток" нападением на суверенитет Венгрии

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2026
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 11 мар - ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал попытки Украины атаковать инфраструктуру "Турецкого потока" грубым нападением на венгерский суверенитет.
"Газопровод "Турецкий поток" сегодня является гарантией газоснабжения Венгрии. Если "Турецкий поток" не будет работать, то Венгрия просто не сможет безопасно получать природный газ ни географически, ни физически... Украинская нефтяная блокада и атака на "Турецкий поток" - это очень грубое, очень серьезное нападение на суверенитет Венгрии", - приводит слова Сийярто агентство MTI.
"Газпром" отметил, что в среду средствами воздушного нападения была атакована компрессорная станция (КС) "Русская", а накануне зафиксированы атаки на КС "Береговая" и КС "Казачья".
"Турецкий поток" предназначен для поставок газа в Турцию и в страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию. Проектная мощность – 31,5 миллиарда кубометров газа в год. Газ по "Голубому потоку" идет только в Турцию. Его проектная мощность составляет 16 миллиардов кубометров.
Нефтепровод Дружба - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2026
Комиссия из Венгрии отправилась на Украину проверять нефтепровод "Дружба"
