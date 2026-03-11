Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
SLB частично сворачивает операции на Ближнем Востоке из-за эскалации - 11.03.2026, ПРАЙМ
Добыча нефти
https://1prime.ru/20260311/slb-868217461.html
SLB частично сворачивает операции на Ближнем Востоке из-за эскалации
SLB частично сворачивает операции на Ближнем Востоке из-за эскалации - 11.03.2026, ПРАЙМ
SLB частично сворачивает операции на Ближнем Востоке из-за эскалации
Крупнейшая в мире сервисная компания в области добычи нефти и газа SLB (бывшая Schlumberger) начала частично сворачивать деятельность, а также приостановила... | 11.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-11T17:55+0300
2026-03-11T17:55+0300
энергетика
ближний восток
сша
иран
slb
https://cdnn.1prime.ru/img/83571/91/835719108_0:0:3133:1762_1920x0_80_0_0_5f32ad06cceb54c0da399ebdec0ed455.jpg
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Крупнейшая в мире сервисная компания в области добычи нефти и газа SLB (бывшая Schlumberger) начала частично сворачивать деятельность, а также приостановила транзитные перевозки на Ближнем Востоке из-за эскалации ситуации, следует из пресс-релиза компании. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Вследствие этого резко сократилось судоходство через Ормузский пролив. "Поездки в этот регион (Ближний Восток - ред.) и транзитные перевозки через него приостановлены, и компания начала сворачивать свою деятельность в нескольких странах в ответ на меры, принятые клиентами для защиты персонала и объектов", - говорится в сообщении. Компания отмечает, что эти меры будут действовать до тех пор, пока ситуация на Ближнем Востоке не стабилизируется, и она начнет возобновление полноценной деятельности, как только позволят условия. SLB также ожидает, что ее выручка по итогам текущего квартала будет ниже ожиданий. Компания также предполагает дополнительные затраты, которые повлияют на разводненную прибыль на акцию примерно на 6-9 центов. Учитывая динамичный характер ситуации, ожидания могут измениться, добавила SLB. Компания SLB - крупный мировой поставщик технологий для комплексной оценки пласта, строительства скважин, управления добычей и переработки углеводородов.
ближний восток
сша
иран
ближний восток, сша, иран, slb
Энергетика, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, США, ИРАН, SLB
17:55 11.03.2026
 
SLB частично сворачивает операции на Ближнем Востоке из-за эскалации

SLB частично сворачивает операции на Ближнем Востоке из-за эскалации ситуации

© РИА Новости . Максим Богодвид | Добыча нефти
Добыча нефти. Архивное фото
Добыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Крупнейшая в мире сервисная компания в области добычи нефти и газа SLB (бывшая Schlumberger) начала частично сворачивать деятельность, а также приостановила транзитные перевозки на Ближнем Востоке из-за эскалации ситуации, следует из пресс-релиза компании.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Вследствие этого резко сократилось судоходство через Ормузский пролив.
"Поездки в этот регион (Ближний Восток - ред.) и транзитные перевозки через него приостановлены, и компания начала сворачивать свою деятельность в нескольких странах в ответ на меры, принятые клиентами для защиты персонала и объектов", - говорится в сообщении.
Компания отмечает, что эти меры будут действовать до тех пор, пока ситуация на Ближнем Востоке не стабилизируется, и она начнет возобновление полноценной деятельности, как только позволят условия.
SLB также ожидает, что ее выручка по итогам текущего квартала будет ниже ожиданий. Компания также предполагает дополнительные затраты, которые повлияют на разводненную прибыль на акцию примерно на 6-9 центов. Учитывая динамичный характер ситуации, ожидания могут измениться, добавила SLB.
Компания SLB - крупный мировой поставщик технологий для комплексной оценки пласта, строительства скважин, управления добычей и переработки углеводородов.
СМИ подсчитали убытки туристической индустрии Ближнего Востока
