https://1prime.ru/20260311/slb-868217461.html

SLB частично сворачивает операции на Ближнем Востоке из-за эскалации

SLB частично сворачивает операции на Ближнем Востоке из-за эскалации - 11.03.2026, ПРАЙМ

SLB частично сворачивает операции на Ближнем Востоке из-за эскалации

Крупнейшая в мире сервисная компания в области добычи нефти и газа SLB (бывшая Schlumberger) начала частично сворачивать деятельность, а также приостановила... | 11.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-11T17:55+0300

2026-03-11T17:55+0300

2026-03-11T17:55+0300

энергетика

ближний восток

сша

иран

slb

https://cdnn.1prime.ru/img/83571/91/835719108_0:0:3133:1762_1920x0_80_0_0_5f32ad06cceb54c0da399ebdec0ed455.jpg

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Крупнейшая в мире сервисная компания в области добычи нефти и газа SLB (бывшая Schlumberger) начала частично сворачивать деятельность, а также приостановила транзитные перевозки на Ближнем Востоке из-за эскалации ситуации, следует из пресс-релиза компании. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Вследствие этого резко сократилось судоходство через Ормузский пролив. "Поездки в этот регион (Ближний Восток - ред.) и транзитные перевозки через него приостановлены, и компания начала сворачивать свою деятельность в нескольких странах в ответ на меры, принятые клиентами для защиты персонала и объектов", - говорится в сообщении. Компания отмечает, что эти меры будут действовать до тех пор, пока ситуация на Ближнем Востоке не стабилизируется, и она начнет возобновление полноценной деятельности, как только позволят условия. SLB также ожидает, что ее выручка по итогам текущего квартала будет ниже ожиданий. Компания также предполагает дополнительные затраты, которые повлияют на разводненную прибыль на акцию примерно на 6-9 центов. Учитывая динамичный характер ситуации, ожидания могут измениться, добавила SLB. Компания SLB - крупный мировой поставщик технологий для комплексной оценки пласта, строительства скважин, управления добычей и переработки углеводородов.

https://1prime.ru/20260311/turizm-868200090.html

ближний восток

сша

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ближний восток, сша, иран, slb