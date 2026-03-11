СМИ посчитали, как выросло состояние Тейлор Свифт в 2026 году
Forbes: состояние Тейлор Свифт достигло 2 миллиардов долларов в 2026 году
Кадр из клипа Тейлор Свифт "Lavender Haze". Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Состояние американской певицы Тейлор Свифт достигло 2 миллиардов долларов в 2026 году, сообщает журнал Forbes.
"Свифт стала миллиардером в 2023 году благодаря доходам от своего тура Eras Tour и стоимости музыкального каталога. Ее состояние оценивается почти в 1 миллиард долларов, полученных за счет гонораров и гастролей, при этом стоимость музыкального каталога составляет около 900 миллионов долларов, а недвижимости - примерно 100 миллионов долларов", - пишет издание.
Forbes добавляет, что Свифт стала первым музыкантом, попавшим в рейтинг миллиардеров благодаря своим музыкальным композициям и выступлениям. В 2025 году состояние американской певицы составляло 1,6 миллиарда долларов, в 2024 году - 1,1 миллиарда долларов, согласно данным издания.
Как сообщал Forbes, предприниматель Илон Маск второй год подряд возглавляет ежегодный рейтинг богатейших людей мира, составляемый журналом. Второе место занял один из основателей Google Ларри Пейдж, третье - его коммерческий партнер Сергей Брин.
Исполнительница является обладательницей 14 наград премии "Грэмми". В 2024 году она была включена в "Книгу рекордов Гиннесса" как первая исполнительница, набравшая 100 миллионов слушателей в месяц на платформе Spotify. Также она стала первой женщиной, четыре альбома которой одновременно вошли в топ-10 чарта Billboard, превзойдя достижение Барбары Стрейзанд.