Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ посчитали, как выросло состояние Тейлор Свифт в 2026 году - 11.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260311/sostoyanie-868197441.html
СМИ посчитали, как выросло состояние Тейлор Свифт в 2026 году
СМИ посчитали, как выросло состояние Тейлор Свифт в 2026 году - 11.03.2026, ПРАЙМ
СМИ посчитали, как выросло состояние Тейлор Свифт в 2026 году
Состояние американской певицы Тейлор Свифт достигло 2 миллиардов долларов в 2026 году, сообщает журнал Forbes. | 11.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-11T08:50+0300
2026-03-11T08:50+0300
бизнес
финансы
сергей брин
forbes
spotify
https://cdnn.1prime.ru/img/84247/87/842478750_0:0:2160:1215_1920x0_80_0_0_3caed407cd2e9078141ecbbfe68bbec5.jpg
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Состояние американской певицы Тейлор Свифт достигло 2 миллиардов долларов в 2026 году, сообщает журнал Forbes. "Свифт стала миллиардером в 2023 году благодаря доходам от своего тура Eras Tour и стоимости музыкального каталога. Ее состояние оценивается почти в 1 миллиард долларов, полученных за счет гонораров и гастролей, при этом стоимость музыкального каталога составляет около 900 миллионов долларов, а недвижимости - примерно 100 миллионов долларов", - пишет издание. Forbes добавляет, что Свифт стала первым музыкантом, попавшим в рейтинг миллиардеров благодаря своим музыкальным композициям и выступлениям. В 2025 году состояние американской певицы составляло 1,6 миллиарда долларов, в 2024 году - 1,1 миллиарда долларов, согласно данным издания. Как сообщал Forbes, предприниматель Илон Маск второй год подряд возглавляет ежегодный рейтинг богатейших людей мира, составляемый журналом. Второе место занял один из основателей Google Ларри Пейдж, третье - его коммерческий партнер Сергей Брин. Исполнительница является обладательницей 14 наград премии "Грэмми". В 2024 году она была включена в "Книгу рекордов Гиннесса" как первая исполнительница, набравшая 100 миллионов слушателей в месяц на платформе Spotify. Также она стала первой женщиной, четыре альбома которой одновременно вошли в топ-10 чарта Billboard, превзойдя достижение Барбары Стрейзанд.
https://1prime.ru/20260302/milliardery-867930700.html
https://1prime.ru/20260120/tramp-866692863.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84247/87/842478750_270:0:1890:1215_1920x0_80_0_0_47ecd209614c18a9070a1741d3ae8d0e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, финансы, сергей брин, forbes, spotify
Бизнес, Финансы, Сергей Брин, Forbes, Spotify
08:50 11.03.2026
 
СМИ посчитали, как выросло состояние Тейлор Свифт в 2026 году

Forbes: состояние Тейлор Свифт достигло 2 миллиардов долларов в 2026 году

© Фото : Taylor SwiftКадр из клипа Тейлор Свифт "Lavender Haze"
Кадр из клипа Тейлор Свифт Lavender Haze - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2026
Кадр из клипа Тейлор Свифт "Lavender Haze". Архивное фото
© Фото : Taylor Swift
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Состояние американской певицы Тейлор Свифт достигло 2 миллиардов долларов в 2026 году, сообщает журнал Forbes.
"Свифт стала миллиардером в 2023 году благодаря доходам от своего тура Eras Tour и стоимости музыкального каталога. Ее состояние оценивается почти в 1 миллиард долларов, полученных за счет гонораров и гастролей, при этом стоимость музыкального каталога составляет около 900 миллионов долларов, а недвижимости - примерно 100 миллионов долларов", - пишет издание.
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2026
Состояние богатейших россиян выросло на 5,376 миллиарда долларов с января
2 марта, 08:40
Forbes добавляет, что Свифт стала первым музыкантом, попавшим в рейтинг миллиардеров благодаря своим музыкальным композициям и выступлениям. В 2025 году состояние американской певицы составляло 1,6 миллиарда долларов, в 2024 году - 1,1 миллиарда долларов, согласно данным издания.
Как сообщал Forbes, предприниматель Илон Маск второй год подряд возглавляет ежегодный рейтинг богатейших людей мира, составляемый журналом. Второе место занял один из основателей Google Ларри Пейдж, третье - его коммерческий партнер Сергей Брин.
Исполнительница является обладательницей 14 наград премии "Грэмми". В 2024 году она была включена в "Книгу рекордов Гиннесса" как первая исполнительница, набравшая 100 миллионов слушателей в месяц на платформе Spotify. Также она стала первой женщиной, четыре альбома которой одновременно вошли в топ-10 чарта Billboard, превзойдя достижение Барбары Стрейзанд.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2026
Стало известно, как выросло состояние Трампа
20 января, 10:15
 
БизнесФинансыСергей БринForbesSpotify
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала