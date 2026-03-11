Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США дефицит бюджета в феврале неожиданно вырос - 11.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260311/ssha-868221074.html
В США дефицит бюджета в феврале неожиданно вырос
В США дефицит бюджета в феврале неожиданно вырос - 11.03.2026, ПРАЙМ
В США дефицит бюджета в феврале неожиданно вырос
Дефицит бюджета США в феврале увеличился до 307,501 миллиарда долларов с 94,615 миллиарда месяцем ранее, следует из отчета министерства финансов страны. | 11.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-11T21:21+0300
2026-03-11T21:21+0300
экономика
мировая экономика
финансы
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866699232_0:21:3567:2027_1920x0_80_0_0_1df0c8e1b84aaf1fc7a8e70b5a35f215.jpg
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Дефицит бюджета США в феврале увеличился до 307,501 миллиарда долларов с 94,615 миллиарда месяцем ранее, следует из отчета министерства финансов страны. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, прогнозировали снижение дефицита - до 75,85 миллиарда долларов.
https://1prime.ru/20260311/usa-868218232.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866699232_0:12:2539:1917_1920x0_80_0_0_60a5d2d9f8c54929e623033c5acc62a4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, финансы, сша
Экономика, Мировая экономика, Финансы, США
21:21 11.03.2026
 
В США дефицит бюджета в феврале неожиданно вырос

В США дефицит бюджета в феврале неожиданно вырос, до $307,501 млрд

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкТуристы возле монумента Вашингтона в Вашингтоне
Туристы возле монумента Вашингтона в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2026
Туристы возле монумента Вашингтона в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Дефицит бюджета США в феврале увеличился до 307,501 миллиарда долларов с 94,615 миллиарда месяцем ранее, следует из отчета министерства финансов страны.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, прогнозировали снижение дефицита - до 75,85 миллиарда долларов.
Нефтяная качалка - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2026
В США за неделю добыча нефти снизилась до 13,678 млн баррелей в день
18:25
 
ЭкономикаМировая экономикаФинансыСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала