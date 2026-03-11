https://1prime.ru/20260311/ssha-868221074.html

В США дефицит бюджета в феврале неожиданно вырос

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Дефицит бюджета США в феврале увеличился до 307,501 миллиарда долларов с 94,615 миллиарда месяцем ранее, следует из отчета министерства финансов страны. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, прогнозировали снижение дефицита - до 75,85 миллиарда долларов.

