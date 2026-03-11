https://1prime.ru/20260311/stal-868216108.html

В России выплавка стали снизилась на 9,9 процентов в январе-феврале

2026-03-11T17:33+0300

бизнес

промышленность

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/83856/66/838566696_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_8b63f1d1fb7e6614d3e0391fe0e12f6f.jpg

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Выплавка стали в России по итогам января-февраля сократилась на 9,9% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составила 10,3 миллиона тонн, а в феврале упала на почти на 12% - до 4,9 миллиона тонн, следует из предварительных данных информационно-аналитической компании в области черной металлургии "Корпорация Чермет". Выпуск готового проката с начала года уменьшился на 8,3% - до 8,9 миллиона тонн, а за прошлый месяц сократился на 7,7% - до 4,3 миллиона тонн. Выплавка чугуна за два первых месяца текущего года составила 8,2 миллиона тонн, снизившись на 3,9%, а в феврале уменьшилась на 7,8% - до 3,8 миллиона тонн. Производство стальных труб продолжило падение, по итогам января-февраля сократилось на 35% - до 1,2 миллиона тонн, в прошлом месяце уменьшилось на 36% - до 0,6 миллиона тонн. Добыча железной руды в России за два месяца составила 16 миллионов тонн, что на 8,9% ниже аналогичного периода прошлого года, в феврале снизилась на 10,4% - до 7,5 миллиона тонн. Выпуск валового сухого кокса уменьшился на 5,5% - до 3,6 миллиона тонн, в прошлом месяце он составил 1,7 миллиона тонн, что на 6,7% меньше годом ранее. "Корпорация Чермет" была создана в ноябре 1991 года и взаимодействует со всеми компаниями, имеющими в России значительные активы в черной металлургии. Специалисты ежемесячно собирают, анализируют и обобщают данные предприятий, в том числе о добыче железной руды, производстве кокса, чугуна, стали, готового проката, труб, ценах на основные виды продукции, экономические и трудовые показатели.

