Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России выплавка стали снизилась на 9,9 процентов в январе-феврале - 11.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260311/stal-868216108.html
В России выплавка стали снизилась на 9,9 процентов в январе-феврале
В России выплавка стали снизилась на 9,9 процентов в январе-феврале - 11.03.2026, ПРАЙМ
В России выплавка стали снизилась на 9,9 процентов в январе-феврале
Выплавка стали в России по итогам января-февраля сократилась на 9,9% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составила 10,3 миллиона тонн, а в феврале... | 11.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-11T17:33+0300
2026-03-11T17:33+0300
бизнес
промышленность
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83856/66/838566696_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_8b63f1d1fb7e6614d3e0391fe0e12f6f.jpg
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Выплавка стали в России по итогам января-февраля сократилась на 9,9% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составила 10,3 миллиона тонн, а в феврале упала на почти на 12% - до 4,9 миллиона тонн, следует из предварительных данных информационно-аналитической компании в области черной металлургии "Корпорация Чермет". Выпуск готового проката с начала года уменьшился на 8,3% - до 8,9 миллиона тонн, а за прошлый месяц сократился на 7,7% - до 4,3 миллиона тонн. Выплавка чугуна за два первых месяца текущего года составила 8,2 миллиона тонн, снизившись на 3,9%, а в феврале уменьшилась на 7,8% - до 3,8 миллиона тонн. Производство стальных труб продолжило падение, по итогам января-февраля сократилось на 35% - до 1,2 миллиона тонн, в прошлом месяце уменьшилось на 36% - до 0,6 миллиона тонн. Добыча железной руды в России за два месяца составила 16 миллионов тонн, что на 8,9% ниже аналогичного периода прошлого года, в феврале снизилась на 10,4% - до 7,5 миллиона тонн. Выпуск валового сухого кокса уменьшился на 5,5% - до 3,6 миллиона тонн, в прошлом месяце он составил 1,7 миллиона тонн, что на 6,7% меньше годом ранее. "Корпорация Чермет" была создана в ноябре 1991 года и взаимодействует со всеми компаниями, имеющими в России значительные активы в черной металлургии. Специалисты ежемесячно собирают, анализируют и обобщают данные предприятий, в том числе о добыче железной руды, производстве кокса, чугуна, стали, готового проката, труб, ценах на основные виды продукции, экономические и трудовые показатели.
https://1prime.ru/20260226/vyplavka--867842626.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83856/66/838566696_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_ac8d2ffc4799e7f6f91f2531f8961f62.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, промышленность, россия
Бизнес, Промышленность, РОССИЯ
17:33 11.03.2026
 
В России выплавка стали снизилась на 9,9 процентов в январе-феврале

"Корпорация Чермет": в России выплавка стали в январе-феврале снизилась на 9,9%

© РИА Новости . Александр Коркка | Перейти в медиабанкМеталлургический комбинат
Металлургический комбинат - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2026
Металлургический комбинат. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Коркка
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Выплавка стали в России по итогам января-февраля сократилась на 9,9% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составила 10,3 миллиона тонн, а в феврале упала на почти на 12% - до 4,9 миллиона тонн, следует из предварительных данных информационно-аналитической компании в области черной металлургии "Корпорация Чермет".
Выпуск готового проката с начала года уменьшился на 8,3% - до 8,9 миллиона тонн, а за прошлый месяц сократился на 7,7% - до 4,3 миллиона тонн.
Выплавка чугуна за два первых месяца текущего года составила 8,2 миллиона тонн, снизившись на 3,9%, а в феврале уменьшилась на 7,8% - до 3,8 миллиона тонн.
Производство стальных труб продолжило падение, по итогам января-февраля сократилось на 35% - до 1,2 миллиона тонн, в прошлом месяце уменьшилось на 36% - до 0,6 миллиона тонн.
Добыча железной руды в России за два месяца составила 16 миллионов тонн, что на 8,9% ниже аналогичного периода прошлого года, в феврале снизилась на 10,4% - до 7,5 миллиона тонн.
Выпуск валового сухого кокса уменьшился на 5,5% - до 3,6 миллиона тонн, в прошлом месяце он составил 1,7 миллиона тонн, что на 6,7% меньше годом ранее.
"Корпорация Чермет" была создана в ноябре 1991 года и взаимодействует со всеми компаниями, имеющими в России значительные активы в черной металлургии. Специалисты ежемесячно собирают, анализируют и обобщают данные предприятий, в том числе о добыче железной руды, производстве кокса, чугуна, стали, готового проката, труб, ценах на основные виды продукции, экономические и трудовые показатели.
Цех доменной выплавки металла Металлургического завода Красный Октябрь в Волгограде - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2026
Мировая выплавка стали в январе сократилась на 6,5%
26 февраля, 14:00
 
БизнесПромышленностьРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала