https://1prime.ru/20260311/strahovschiki-868192372.html

Страховщики поднимают тарифы для судов

Страховщики поднимают тарифы для судов - 11.03.2026, ПРАЙМ

Страховщики поднимают тарифы для судов

Страховщики поднимают тарифы для судов из-за кризиса в Ормузском проливе и уже вряд ли снизят их в будущем, заявила РИА Новости совладелец страхового брокера... | 11.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-11T04:38+0300

2026-03-11T04:38+0300

2026-03-11T06:03+0300

бизнес

ормузский пролив

ближний восток

азия

dp world

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868192372.jpg?1773198186

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Страховщики поднимают тарифы для судов из-за кризиса в Ормузском проливе и уже вряд ли снизят их в будущем, заявила РИА Новости совладелец страхового брокера Mains Екатерина Юмашева. "Напряженность вокруг Ормузского пролива всего за несколько дней изменила мировую экономику. В первую очередь речь, конечно, о подорожании нефти и газа. Но другой заметный эффект касается морских перевозок: фрахт вырос, а страхование подорожало", - сказала Юмашева. "С точки зрения логистики ключевой вопрос - продолжительность напряженности. Даже краткосрочные ограничения меняют тарифы на месяцы вперед. После каждого такого кризиса страховщики и перевозчики пересматривают оценки риска, и ставки редко возвращаются на прежний уровень", - добавила эксперт. Для участников перевозки, по ее словам, это означает рост расходов на каждом этапе - от стоимости судна до финансирования сделки. "Существенную часть этой динамики формирует страхование, поскольку именно оно первым реагирует на изменение уровня угроз и закладывает в тариф ожидаемые убытки", - отметила Юмашева. Дополнительное давление на страховые тарифы, по словам эксперта, создают перебои в работе портовой инфраструктуры. "Крупные операторы и линии корректируют расписание и временно сокращают операции. В частности, DP World приостанавливает работу в ключевых портах региона, а контейнерные перевозчики - MSC Mediterranean Shipping Company, A.P. Moller-Maersk и Hapag-Lloyd - уменьшают количество рейсов через пролив. Такие решения дополнительно сокращают доступную емкость фрахта и поддерживают рост ставок", - пояснила она. Как отметила эксперт, любая эскалация в этом районе автоматически повышает стоимость логистики на маршрутах между Ближним Востоком, Азией и Европой - даже страны, выигрывающие от роста цен на сырье, сталкиваются с удорожанием перевозок и страховой защиты. "Для страхового рынка вывод прагматичен: подобные риски становятся системными, соответственно, они требуют более высокой премии и более аккуратного андеррайтинга. Для бизнеса страхование в таких условиях - это базовый элемент управления рисками и финансового планирования. Пока ситуация не стабилизируется и маршрут не станет предсказуемым, участники рынка будут учитывать его как зону повышенного риска", - полагает Юмашева.

ормузский пролив

ближний восток

азия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, ормузский пролив, ближний восток, азия, dp world