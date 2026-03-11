Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ обновил сценарии стресс-тестирования негосударственных пенсионных фондов - 11.03.2026
ЦБ обновил сценарии стресс-тестирования негосударственных пенсионных фондов
Банк России обновил сценарии стресс-тестирования негосударственных пенсионных фондов (НПФ), они будут применяться с 31 марта, говорится в сообщении регулятора.
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Банк России обновил сценарии стресс-тестирования негосударственных пенсионных фондов (НПФ), они будут применяться с 31 марта, говорится в сообщении регулятора. "Стресс-тестирование по ним позволит оценить устойчивость фондов в условиях неблагоприятного изменения экономической ситуации и реакции на это фондового рынка. При этом сценарии предусматривают последующее плавное восстановление доходности государственных облигаций и возвращение инфляции к цели", - сообщил ЦБ. В обновленные сценарии также включены предпосылки для прогнозирования стоимости облигаций, номинированных в юанях, и динамики цен на драгоценные металлы в слитках, которые были разрешены к приобретению в состав пенсионных резервов. По итогам консультаций с саморегулируемой организацией, объединяющей НПФ, обновленные сценарии учитывают более продолжительный период повышенных кредитных рисков, уточнял также ранее регулятор. Банк России с сентября публикует сценарии стресс-тестирования заранее. Это повышает качество оценки рисков участниками рынка и делает деятельность регулятора более предсказуемой, отмечают в ЦБ.
финансы, банки, нпф, банк россии
Экономика, Финансы, Банки, НПФ, Банк России
18:29 11.03.2026
 
ЦБ обновил сценарии стресс-тестирования негосударственных пенсионных фондов

Банк России обновил сценарии стресс-тестирования негосударственных пенсионных фондов

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЦБ РФ
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2026
ЦБ РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Банк России обновил сценарии стресс-тестирования негосударственных пенсионных фондов (НПФ), они будут применяться с 31 марта, говорится в сообщении регулятора.
"Стресс-тестирование по ним позволит оценить устойчивость фондов в условиях неблагоприятного изменения экономической ситуации и реакции на это фондового рынка. При этом сценарии предусматривают последующее плавное восстановление доходности государственных облигаций и возвращение инфляции к цели", - сообщил ЦБ.
В обновленные сценарии также включены предпосылки для прогнозирования стоимости облигаций, номинированных в юанях, и динамики цен на драгоценные металлы в слитках, которые были разрешены к приобретению в состав пенсионных резервов.
По итогам консультаций с саморегулируемой организацией, объединяющей НПФ, обновленные сценарии учитывают более продолжительный период повышенных кредитных рисков, уточнял также ранее регулятор.
Банк России с сентября публикует сценарии стресс-тестирования заранее. Это повышает качество оценки рисков участниками рынка и делает деятельность регулятора более предсказуемой, отмечают в ЦБ.
ЦБ повысил прогноз по чистой прибыли российских банков в 2026 году
