ЦБ обновил сценарии стресс-тестирования негосударственных пенсионных фондов

Банк России обновил сценарии стресс-тестирования негосударственных пенсионных фондов (НПФ), они будут применяться с 31 марта, говорится в сообщении регулятора. | 11.03.2026
2026-03-11T18:29+0300
2026-03-11T18:29+0300
2026-03-11T18:29+0300
экономика
финансы
банки
нпф
банк россии
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Банк России обновил сценарии стресс-тестирования негосударственных пенсионных фондов (НПФ), они будут применяться с 31 марта, говорится в сообщении регулятора. "Стресс-тестирование по ним позволит оценить устойчивость фондов в условиях неблагоприятного изменения экономической ситуации и реакции на это фондового рынка. При этом сценарии предусматривают последующее плавное восстановление доходности государственных облигаций и возвращение инфляции к цели", - сообщил ЦБ. В обновленные сценарии также включены предпосылки для прогнозирования стоимости облигаций, номинированных в юанях, и динамики цен на драгоценные металлы в слитках, которые были разрешены к приобретению в состав пенсионных резервов. По итогам консультаций с саморегулируемой организацией, объединяющей НПФ, обновленные сценарии учитывают более продолжительный период повышенных кредитных рисков, уточнял также ранее регулятор. Банк России с сентября публикует сценарии стресс-тестирования заранее. Это повышает качество оценки рисков участниками рынка и делает деятельность регулятора более предсказуемой, отмечают в ЦБ.
финансы, банки, нпф, банк россии
Экономика, Финансы, Банки, НПФ, Банк России
По итогам консультаций с саморегулируемой организацией, объединяющей НПФ
