Суд рассмотрит дело о дискредитации Вооруженных сил России - 11.03.2026
Суд рассмотрит дело о дискредитации Вооруженных сил России
2026-03-11T00:27+0300
2026-03-11T00:27+0300
МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Таганский районный суд Москвы рассмотрит административный протокол, составленный в отношении общественного деятеля Павла Губарева по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ, сказано в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Рассмотрение дела назначено на 11 марта, 12.50 мск, сказано в документах. Речь идет о протоколе по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ). Сам Губарев сообщил РИА Новости, что ему пришла повестка в суд. Санкция статьи предусматривает для граждан штраф в размере до 50 тысяч рублей. Губарев объявил себя "народным губернатором" Донецкой области после захвата 1 марта 2014 года протестующими здания областной государственной администрации, однако не получил реальной власти. СБУ возбудила в отношении него уголовное дело по подозрению в организации массовых беспорядков. Вскоре его арестовали и отправили в Киев, однако 7 мая Губарева освободили в обмен на передачу ополченцами попавших в плен сотрудников спецподразделения СБУ "Альфа".
00:27 11.03.2026
 
Суд рассмотрит дело о дискредитации Вооруженных сил России

Суд рассмотрит административный протокол в отношении Павла Губарева

МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Таганский районный суд Москвы рассмотрит административный протокол, составленный в отношении общественного деятеля Павла Губарева по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ, сказано в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Рассмотрение дела назначено на 11 марта, 12.50 мск, сказано в документах.
Речь идет о протоколе по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ).
Сам Губарев сообщил РИА Новости, что ему пришла повестка в суд. Санкция статьи предусматривает для граждан штраф в размере до 50 тысяч рублей.
Губарев объявил себя "народным губернатором" Донецкой области после захвата 1 марта 2014 года протестующими здания областной государственной администрации, однако не получил реальной власти. СБУ возбудила в отношении него уголовное дело по подозрению в организации массовых беспорядков. Вскоре его арестовали и отправили в Киев, однако 7 мая Губарева освободили в обмен на передачу ополченцами попавших в плен сотрудников спецподразделения СБУ "Альфа".
 
Заголовок открываемого материала