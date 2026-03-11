https://1prime.ru/20260311/sud-868188569.html
Суд рассмотрит дело о дискредитации Вооруженных сил России
11.03.2026
Суд рассмотрит дело о дискредитации Вооруженных сил России
Таганский районный суд Москвы рассмотрит административный протокол, составленный в отношении общественного деятеля Павла Губарева по статье о дискредитации... | 11.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Таганский районный суд Москвы рассмотрит административный протокол, составленный в отношении общественного деятеля Павла Губарева по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ, сказано в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Рассмотрение дела назначено на 11 марта, 12.50 мск, сказано в документах.
Речь идет о протоколе по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ).
Сам Губарев сообщил РИА Новости, что ему пришла повестка в суд. Санкция статьи предусматривает для граждан штраф в размере до 50 тысяч рублей.
Губарев объявил себя "народным губернатором" Донецкой области после захвата 1 марта 2014 года протестующими здания областной государственной администрации, однако не получил реальной власти. СБУ возбудила в отношении него уголовное дело по подозрению в организации массовых беспорядков. Вскоре его арестовали и отправили в Киев, однако 7 мая Губарева освободили в обмен на передачу ополченцами попавших в плен сотрудников спецподразделения СБУ "Альфа".
Суд рассмотрит дело о дискредитации Вооруженных сил России
Суд рассмотрит административный протокол в отношении Павла Губарева
