Суд запретил Роспатенту регистрацию брендов "Лотолэнд" и "Лотоленд" - 11.03.2026
https://1prime.ru/20260311/sud-868209453.html
Суд запретил Роспатенту регистрацию брендов "Лотолэнд" и "Лотоленд"
Суд запретил Роспатенту регистрацию брендов "Лотолэнд" и "Лотоленд"
Суд запретил Роспатенту регистрацию брендов "Лотолэнд" и "Лотоленд"
Суд по интеллектуальным правам по ходатайству АО "Технологическая компания "Центр", крупнейшего в России распространителя государственных лотерей и владельца... | 11.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-11T15:35+0300
2026-03-11T15:35+0300
бизнес
россия
общество
рф
столото
роспатент
минфин
МОСКВА, 11 мар – ПРАЙМ. Суд по интеллектуальным правам по ходатайству АО "Технологическая компания "Центр", крупнейшего в России распространителя государственных лотерей и владельца товарного знака "Столото", запретил Роспатенту рассматривать его заявки на регистрацию брендов "Лотолэнд" и "Лотоленд", говорится в материалах, имеющихся у РИА Новости. Эта обеспечительная мера принята в деле по иску ТК "Центр", в котором истец требует прекратить правовую охрану в России двух международных знаков Lottoland, принадлежащих гибралтарской Lottoland Holdings Limited. Ранее оператор "Столото" получил от Роспатента уведомление, что регистрации заявленных им обозначений в качестве товарных знаков препятствует наличие конкурирующего товарного знака гибралтарской компании. После этого ТК "Центр" обратилась в суд с иском к Lottoland Holdings, чтобы аннулировать ее бренд в России. По мнению истца, правообладатель свои бренды в России не использует. Суд запретил Роспатенту выносить решения по заявкам "Столото" до рассмотрения этого иска. Lottoland Holdings занимается проведением лотерей. Спорные бренды ответчика были зарегистрированы им в 2022 году. Правовая охрана действует во многих странах, в том числе в России. Все лотереи в России государственные, их организуют Минфин и Минспорта РФ, а проводятся они под надзором Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ.
рф
бизнес, россия, общество , рф, столото, роспатент, минфин
Бизнес, РОССИЯ, Общество , РФ, Столото, Роспатент, Минфин
15:35 11.03.2026
 
Суд запретил Роспатенту регистрацию брендов "Лотолэнд" и "Лотоленд"

Суд запретил Роспатенту рассматривать заявки "Столото" на бренды "Лотолэнд" и "Лотоленд"

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2026
Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
МОСКВА, 11 мар – ПРАЙМ. Суд по интеллектуальным правам по ходатайству АО "Технологическая компания "Центр", крупнейшего в России распространителя государственных лотерей и владельца товарного знака "Столото", запретил Роспатенту рассматривать его заявки на регистрацию брендов "Лотолэнд" и "Лотоленд", говорится в материалах, имеющихся у РИА Новости.
Эта обеспечительная мера принята в деле по иску ТК "Центр", в котором истец требует прекратить правовую охрану в России двух международных знаков Lottoland, принадлежащих гибралтарской Lottoland Holdings Limited.
Ранее оператор "Столото" получил от Роспатента уведомление, что регистрации заявленных им обозначений в качестве товарных знаков препятствует наличие конкурирующего товарного знака гибралтарской компании.
После этого ТК "Центр" обратилась в суд с иском к Lottoland Holdings, чтобы аннулировать ее бренд в России. По мнению истца, правообладатель свои бренды в России не использует. Суд запретил Роспатенту выносить решения по заявкам "Столото" до рассмотрения этого иска.
Lottoland Holdings занимается проведением лотерей. Спорные бренды ответчика были зарегистрированы им в 2022 году. Правовая охрана действует во многих странах, в том числе в России.
Все лотереи в России государственные, их организуют Минфин и Минспорта РФ, а проводятся они под надзором Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ.
БизнесРОССИЯОбществоРФСтолотоРоспатентМинфин
 
 
