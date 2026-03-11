https://1prime.ru/20260311/sudy-868190256.html

Суды ЕС редко присуждали компенсацию попавшим под санкции, заявил адвокат

БРЮССЕЛЬ, 11 мар - ПРАЙМ, Юрий Апрелефф. Суды ЕС лишь в редких случаях присуждали компенсацию ущерба лицам, попавшим под санкции Евросоюза, поскольку для этого необходимо доказать явную незаконность решений Совета ЕС, рассказал РИА Новости бельгийский адвокат Валериус Островскис, специализирующийся на санкциях ЕС. "Иск о возмещении ущерба в судах ЕС может быть подан только в случае, если суд ЕС признаёт решение Совета ЕС незаконным, но не тогда, когда сам Совет решает снять санкции по политическим причинам. На практике были случаи, когда суды ЕС присуждали компенсацию ущерба, причинённого незаконными санкциями, однако такие примеры до настоящего времени были очень редкими", - сказал он. Островскис добавил, что порог доказательства ответственности ЕС за ущерб очень высокий, и необходимо доказать явную незаконность решения о санкциях. Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. С тех пор против страны были введены многочисленные ограничения - по подсчетам агентства, их уже почти 31 тысяча. В частности, Евросоюз принял 19 пакетов санкций. Последний пакет санкций был принят ЕС в конце октября 2025 года. В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве акцентировали внимание на том, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

