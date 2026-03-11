https://1prime.ru/20260311/sukhogruz-868208528.html
Таиландский сухогруз атакован в Ормузском проливе
БАНГКОК, 11 мар – ПРАЙМ. Таиландский сухогруз Mayuree Naree, вышедший рано утром в среду из порта Халифа в ОАЭ, подвергся удару с воздуха во время прохода через Ормузский пролив и загорелся, военно-морские силы Омана спасли 20 из 23 моряков, находившихся на борту, и продолжают поиски еще троих членов экипажа, сообщил официальный представитель военно-морских сил Таиланда контр-адмирал Пхарат Раттаначайяпхан. "Таиландский сухогруз, балкер Mayuree Naree водоизмещением 30 тысяч тонн, подвергся атаке с воздуха утром в среду после выхода из порта Халифа, ОАЭ. Нападение произошло во время прохода судном Ормузского пролива, в кормовой части судна начался сильный пожар", - сообщил он на брифинге в Бангкоке. Контр-адмирал добавил, что оперативный центр ВМС Таиланда, получив информацию об атаке на таиландское судно по международным военно-морским каналам, немедленно связался с ВМС Омана и посольством Таиланда в Омане, чтобы организовать поисково-спасательную операцию. "К настоящему моменту ВМС Омана спасли 20 из 23 моряков, находившихся на борту сухогруза. Операция по спасению оставшихся трех человек продолжается. Спасенных членов экипажа таиландского судна перевезли на берег, на территорию Омана, в целях обеспечения их безопасности. Источник и причины атаки пока неизвестны, они пока выясняются", - сказал представитель ВМС Таиланда. Он также подчеркнул, что оперативный центр ВМС страны продолжает держать на контроле поисково-спасательную операцию и сделает все для скорейшего возвращения на родину всех 23 членов экипажа судна.
