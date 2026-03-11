Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Таиландский сухогруз атакован в Ормузском проливе - 11.03.2026, ПРАЙМ
Таиландский сухогруз атакован в Ормузском проливе
Таиландский сухогруз атакован в Ормузском проливе - 11.03.2026, ПРАЙМ
Таиландский сухогруз атакован в Ормузском проливе
Таиландский сухогруз Mayuree Naree, вышедший рано утром в среду из порта Халифа в ОАЭ, подвергся удару с воздуха во время прохода через Ормузский пролив и... | 11.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-11T15:12+0300
2026-03-11T15:12+0300
бизнес
мировая экономика
оман
таиланд
оаэ
БАНГКОК, 11 мар – ПРАЙМ. Таиландский сухогруз Mayuree Naree, вышедший рано утром в среду из порта Халифа в ОАЭ, подвергся удару с воздуха во время прохода через Ормузский пролив и загорелся, военно-морские силы Омана спасли 20 из 23 моряков, находившихся на борту, и продолжают поиски еще троих членов экипажа, сообщил официальный представитель военно-морских сил Таиланда контр-адмирал Пхарат Раттаначайяпхан. "Таиландский сухогруз, балкер Mayuree Naree водоизмещением 30 тысяч тонн, подвергся атаке с воздуха утром в среду после выхода из порта Халифа, ОАЭ. Нападение произошло во время прохода судном Ормузского пролива, в кормовой части судна начался сильный пожар", - сообщил он на брифинге в Бангкоке. Контр-адмирал добавил, что оперативный центр ВМС Таиланда, получив информацию об атаке на таиландское судно по международным военно-морским каналам, немедленно связался с ВМС Омана и посольством Таиланда в Омане, чтобы организовать поисково-спасательную операцию. "К настоящему моменту ВМС Омана спасли 20 из 23 моряков, находившихся на борту сухогруза. Операция по спасению оставшихся трех человек продолжается. Спасенных членов экипажа таиландского судна перевезли на берег, на территорию Омана, в целях обеспечения их безопасности. Источник и причины атаки пока неизвестны, они пока выясняются", - сказал представитель ВМС Таиланда. Он также подчеркнул, что оперативный центр ВМС страны продолжает держать на контроле поисково-спасательную операцию и сделает все для скорейшего возвращения на родину всех 23 членов экипажа судна.
оман
таиланд
оаэ
15:12 11.03.2026
 
Таиландский сухогруз атакован в Ормузском проливе

Таиландский сухогруз атакован в Ормузском проливе, на судне пожар, 20 моряков спасены

© AP Photo / Jon Gambrell
Контейнеровоз в Ормузском проливе - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2026
Контейнеровоз в Ормузском проливе. Архивное фото
© AP Photo / Jon Gambrell
БАНГКОК, 11 мар – ПРАЙМ. Таиландский сухогруз Mayuree Naree, вышедший рано утром в среду из порта Халифа в ОАЭ, подвергся удару с воздуха во время прохода через Ормузский пролив и загорелся, военно-морские силы Омана спасли 20 из 23 моряков, находившихся на борту, и продолжают поиски еще троих членов экипажа, сообщил официальный представитель военно-морских сил Таиланда контр-адмирал Пхарат Раттаначайяпхан.
"Таиландский сухогруз, балкер Mayuree Naree водоизмещением 30 тысяч тонн, подвергся атаке с воздуха утром в среду после выхода из порта Халифа, ОАЭ. Нападение произошло во время прохода судном Ормузского пролива, в кормовой части судна начался сильный пожар", - сообщил он на брифинге в Бангкоке.
Контр-адмирал добавил, что оперативный центр ВМС Таиланда, получив информацию об атаке на таиландское судно по международным военно-морским каналам, немедленно связался с ВМС Омана и посольством Таиланда в Омане, чтобы организовать поисково-спасательную операцию.
"К настоящему моменту ВМС Омана спасли 20 из 23 моряков, находившихся на борту сухогруза. Операция по спасению оставшихся трех человек продолжается. Спасенных членов экипажа таиландского судна перевезли на берег, на территорию Омана, в целях обеспечения их безопасности. Источник и причины атаки пока неизвестны, они пока выясняются", - сказал представитель ВМС Таиланда.
Он также подчеркнул, что оперативный центр ВМС страны продолжает держать на контроле поисково-спасательную операцию и сделает все для скорейшего возвращения на родину всех 23 членов экипажа судна.
Заголовок открываемого материала