Россияне пожаловались на плохую работу Telegram
Россияне сообщают о плохой работе Telegram, насчитывается почти 1,5 тысячи жалоб за сутки и более 950 за последний час, следует из данных детектора по отслеживаю сбоев в интернете Detector404.
2026-03-11T16:05+0300
2026-03-11T16:05+0300
технологии
бизнес
общество
москва
санкт-петербург
рф
telegram
роскомнадзор
https://cdnn.1prime.ru/img/82731/20/827312032_0:471:2804:2048_1920x0_80_0_0_71635739f6cb7dd40a9cce8b9edcb1fe.jpg
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Россияне сообщают о плохой работе Telegram, насчитывается почти 1,5 тысячи жалоб за сутки и более 950 за последний час, следует из данных детектора по отслеживаю сбоев в интернете Detector404. Так, больше всего жалоб поступает от жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Республики Марий Эл. При этом более половины сообщают о сбое сайта, а почти четверть - о сбое мобильного приложения. Роскомнадзор в середине февраля заявил, что продолжит введение последовательных ограничений в отношении Telegram, чтобы добиться исполнения законов РФ и обеспечить защиту граждан. Как напомнили в ведомстве, для сервисов, которые систематически игнорируют российское законодательство, предусмотрены постепенные ограничения с возможностью их снятия в случае устранения нарушений. Однако ряд мессенджеров, в том числе Telegram, эти нарушения не устранили.
москва
санкт-петербург
рф
технологии, бизнес, общество , москва, санкт-петербург, рф, telegram, роскомнадзор
Технологии, Бизнес, Общество , МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РФ, Telegram, Роскомнадзор
16:05 11.03.2026
 
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Россияне сообщают о плохой работе Telegram, насчитывается почти 1,5 тысячи жалоб за сутки и более 950 за последний час, следует из данных детектора по отслеживаю сбоев в интернете Detector404.
Так, больше всего жалоб поступает от жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Республики Марий Эл. При этом более половины сообщают о сбое сайта, а почти четверть - о сбое мобильного приложения.
Роскомнадзор в середине февраля заявил, что продолжит введение последовательных ограничений в отношении Telegram, чтобы добиться исполнения законов РФ и обеспечить защиту граждан.
Как напомнили в ведомстве, для сервисов, которые систематически игнорируют российское законодательство, предусмотрены постепенные ограничения с возможностью их снятия в случае устранения нарушений. Однако ряд мессенджеров, в том числе Telegram, эти нарушения не устранили.
Заголовок открываемого материала