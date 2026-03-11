https://1prime.ru/20260311/telegram-868210109.html

Россияне пожаловались на плохую работу Telegram

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Россияне сообщают о плохой работе Telegram, насчитывается почти 1,5 тысячи жалоб за сутки и более 950 за последний час, следует из данных детектора по отслеживаю сбоев в интернете Detector404. Так, больше всего жалоб поступает от жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Республики Марий Эл. При этом более половины сообщают о сбое сайта, а почти четверть - о сбое мобильного приложения. Роскомнадзор в середине февраля заявил, что продолжит введение последовательных ограничений в отношении Telegram, чтобы добиться исполнения законов РФ и обеспечить защиту граждан. Как напомнили в ведомстве, для сервисов, которые систематически игнорируют российское законодательство, предусмотрены постепенные ограничения с возможностью их снятия в случае устранения нарушений. Однако ряд мессенджеров, в том числе Telegram, эти нарушения не устранили.

