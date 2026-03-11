https://1prime.ru/20260311/tokio-868195917.html
В Токио приземлился первый чартерный рейс с 276 японцами
В Токио приземлился первый чартерный рейс с 276 японцами - 11.03.2026, ПРАЙМ
В Токио приземлился первый чартерный рейс с 276 японцами
Чартерный рейс, предоставленный правительством Японии, с 276 японцами, пожелавшими покинуть Ближний Восток, приземлился в аэропорту "Ханэда" в Токио. | 11.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-11T07:51+0300
2026-03-11T07:51+0300
2026-03-11T08:09+0300
экономика
мировая экономика
иран
япония
ближний восток
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861147160_0:56:2983:1733_1920x0_80_0_0_e4fef3a38cf393d8f77bb8cf0a749839.jpg
ТОКИО, 11 мар – ПРАЙМ. Чартерный рейс, предоставленный правительством Японии, с 276 японцами, пожелавшими покинуть Ближний Восток, приземлился в аэропорту "Ханэда" в Токио. Это первый дополнительный рейс, организованный правительством в связи с тем, что число желающих покинуть Ближний Восток после начала ударов США и Израиля по Ирану превысило первоначальные прогнозы. До этого из Бахрейна, Кувейта, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов двумя чартерными рейсами были вывезены 389 граждан Японии. Как ожидается, планируется еще один вывозной рейс. Согласно данным МИД Японии, в соседних с Ираном и Израилем странах до конфликта находилось 7,7 тысяч японцев. Большинство из них - 5,5 тысяч - в ОАЭ и 720 в Саудовской Аравии. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
иран
япония
ближний восток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861147160_0:0:2651:1988_1920x0_80_0_0_37b13d7624b06d006ed37179d95a70d2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, иран, япония, ближний восток, мид
Экономика, Мировая экономика, ИРАН, ЯПОНИЯ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, МИД
В Токио приземлился первый чартерный рейс с 276 японцами
В Токио приземлился чартерный рейс с 276 японцами, пожелавшими покинуть Ближний Восток
ТОКИО, 11 мар – ПРАЙМ. Чартерный рейс, предоставленный правительством Японии, с 276 японцами, пожелавшими покинуть Ближний Восток, приземлился в аэропорту "Ханэда" в Токио.
Это первый дополнительный рейс, организованный правительством в связи с тем, что число желающих покинуть Ближний Восток после начала ударов США и Израиля по Ирану превысило первоначальные прогнозы.
До этого из Бахрейна, Кувейта, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов двумя чартерными рейсами были вывезены 389 граждан Японии. Как ожидается, планируется еще один вывозной рейс.
Согласно данным МИД Японии, в соседних с Ираном и Израилем странах до конфликта находилось 7,7 тысяч японцев. Большинство из них - 5,5 тысяч - в ОАЭ и 720 в Саудовской Аравии.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.