В Токио приземлился первый чартерный рейс с 276 японцами - 11.03.2026, ПРАЙМ
В Токио приземлился первый чартерный рейс с 276 японцами
ТОКИО, 11 мар – ПРАЙМ. Чартерный рейс, предоставленный правительством Японии, с 276 японцами, пожелавшими покинуть Ближний Восток, приземлился в аэропорту "Ханэда" в Токио. Это первый дополнительный рейс, организованный правительством в связи с тем, что число желающих покинуть Ближний Восток после начала ударов США и Израиля по Ирану превысило первоначальные прогнозы. До этого из Бахрейна, Кувейта, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов двумя чартерными рейсами были вывезены 389 граждан Японии. Как ожидается, планируется еще один вывозной рейс. Согласно данным МИД Японии, в соседних с Ираном и Израилем странах до конфликта находилось 7,7 тысяч японцев. Большинство из них - 5,5 тысяч - в ОАЭ и 720 в Саудовской Аравии. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
07:51 11.03.2026 (обновлено: 08:09 11.03.2026)
 
В Токио приземлился первый чартерный рейс с 276 японцами

В Токио приземлился чартерный рейс с 276 японцами, пожелавшими покинуть Ближний Восток

Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
ТОКИО, 11 мар – ПРАЙМ. Чартерный рейс, предоставленный правительством Японии, с 276 японцами, пожелавшими покинуть Ближний Восток, приземлился в аэропорту "Ханэда" в Токио.
Это первый дополнительный рейс, организованный правительством в связи с тем, что число желающих покинуть Ближний Восток после начала ударов США и Израиля по Ирану превысило первоначальные прогнозы.
До этого из Бахрейна, Кувейта, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов двумя чартерными рейсами были вывезены 389 граждан Японии. Как ожидается, планируется еще один вывозной рейс.
Согласно данным МИД Японии, в соседних с Ираном и Израилем странах до конфликта находилось 7,7 тысяч японцев. Большинство из них - 5,5 тысяч - в ОАЭ и 720 в Саудовской Аравии.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
 
