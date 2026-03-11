Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Курс рубля снизился к юаню по итогам торгов среды - 11.03.2026
Курс рубля снизился к юаню по итогам торгов среды
Курс рубля снизился к юаню по итогам торгов среды - 11.03.2026, ПРАЙМ
Курс рубля снизился к юаню по итогам торгов среды
Рубль по итогам торгов среды снизился к юаню, отыгрывая прекращение продаж валюты Минфином, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. | 11.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-11T19:33+0300
2026-03-11T19:33+0300

рф
19:33 11.03.2026
 
Курс рубля снизился к юаню по итогам торгов среды

Рубль по итогам торгов среды снизился к юаню

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкБанкноты китайских юаней и российских рублей
Банкноты китайских юаней и российских рублей - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2026
Банкноты китайских юаней и российских рублей. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов среды снизился к юаню, отыгрывая прекращение продаж валюты Минфином, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) подрос на 3 копейки, до 11,52 рубля.
Майский фьючерс нефти марки Brent на 19.14 мск дорожал на 5,41%, до 92,55 доллара за баррель.
Обновляя минимумы
Юань вырос на 0,28%. Курс китайской валюты в среду двигался в диапазоне 11,46-11,55 рубля.
Рубль продолжил обновлять минимумы года, комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
"Рынок отыгрывает прекращение продаж валюты Минфином, который готовит коррективы в бюджетное правило. Нефть держится у 90 долларов. В курс рубля повышение уровня сырьевых цен транслируется позднее, к середине весны, но для заметного влияния на курс оно должно быть более или менее продолжительным", - добавил эксперт.
Через неделю пройдет заседание ЦБ, и несмотря на предложение Минфина понизить цену отсечения нефти в бюджетном правиле, из-за чего, как заявил сам регулятор, возможно замедление секвестра ключевой ставки, Шепелев ждет ее снижения вновь на 50 базисных пунктов, до 15%.
"Принципиально значимых для валютного рынка вводных не было. Отметить можно лишь вышедший после 17 часов обзор рисков финансовых рынков от ЦБ РФ, в котором регулятор, помимо прочего, отчитался о снижении чистых продаж валюты экспортерами в феврале до многолетнего минимума", - рассказал Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
Впрочем, эта публикация не оказала заметного влияния на краткосрочную динамику рубля, поясняет он.
Прогнозы
"В четверг курс, вероятно, продолжит движение вблизи середины диапазона в 11,40-11,6 рубля за юань без значимого изменения геополитического новостного фона", - считает Григорьев.
"Рубль может продолжить постепенно ослабляться, ближайшие цели: по доллару круглые 80, по юаню можем увидеть движение к 11,6 рубля", - поделился Шепелев.
Деньги - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2026
ЦБ в прогнозе на 2027 год допустил рекорд по прибыли банков
18:48
 
Экономика Рынок РФ Минфин "БКС Мир инвестиций"
 
 
