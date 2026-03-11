https://1prime.ru/20260311/torgi-868219635.html

Курс рубля снизился к юаню по итогам торгов среды

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов среды снизился к юаню, отыгрывая прекращение продаж валюты Минфином, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) подрос на 3 копейки, до 11,52 рубля. Майский фьючерс нефти марки Brent на 19.14 мск дорожал на 5,41%, до 92,55 доллара за баррель. Обновляя минимумы Юань вырос на 0,28%. Курс китайской валюты в среду двигался в диапазоне 11,46-11,55 рубля. Рубль продолжил обновлять минимумы года, комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Рынок отыгрывает прекращение продаж валюты Минфином, который готовит коррективы в бюджетное правило. Нефть держится у 90 долларов. В курс рубля повышение уровня сырьевых цен транслируется позднее, к середине весны, но для заметного влияния на курс оно должно быть более или менее продолжительным", - добавил эксперт. Через неделю пройдет заседание ЦБ, и несмотря на предложение Минфина понизить цену отсечения нефти в бюджетном правиле, из-за чего, как заявил сам регулятор, возможно замедление секвестра ключевой ставки, Шепелев ждет ее снижения вновь на 50 базисных пунктов, до 15%. "Принципиально значимых для валютного рынка вводных не было. Отметить можно лишь вышедший после 17 часов обзор рисков финансовых рынков от ЦБ РФ, в котором регулятор, помимо прочего, отчитался о снижении чистых продаж валюты экспортерами в феврале до многолетнего минимума", - рассказал Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Впрочем, эта публикация не оказала заметного влияния на краткосрочную динамику рубля, поясняет он. Прогнозы "В четверг курс, вероятно, продолжит движение вблизи середины диапазона в 11,40-11,6 рубля за юань без значимого изменения геополитического новостного фона", - считает Григорьев. "Рубль может продолжить постепенно ослабляться, ближайшие цели: по доллару круглые 80, по юаню можем увидеть движение к 11,6 рубля", - поделился Шепелев.

