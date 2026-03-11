https://1prime.ru/20260311/torgi-868219635.html
Курс рубля снизился к юаню по итогам торгов среды
Курс рубля снизился к юаню по итогам торгов среды - 11.03.2026, ПРАЙМ
Курс рубля снизился к юаню по итогам торгов среды
Рубль по итогам торгов среды снизился к юаню, отыгрывая прекращение продаж валюты Минфином, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. | 11.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-11T19:33+0300
2026-03-11T19:33+0300
2026-03-11T19:33+0300
экономика
рынок
рф
минфин
"бкс мир инвестиций"
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855623811_0:193:2954:1855_1920x0_80_0_0_b4f463cbe4206d02ab52060b8a8096c3.jpg
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов среды снизился к юаню, отыгрывая прекращение продаж валюты Минфином, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) подрос на 3 копейки, до 11,52 рубля. Майский фьючерс нефти марки Brent на 19.14 мск дорожал на 5,41%, до 92,55 доллара за баррель. Обновляя минимумы Юань вырос на 0,28%. Курс китайской валюты в среду двигался в диапазоне 11,46-11,55 рубля. Рубль продолжил обновлять минимумы года, комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Рынок отыгрывает прекращение продаж валюты Минфином, который готовит коррективы в бюджетное правило. Нефть держится у 90 долларов. В курс рубля повышение уровня сырьевых цен транслируется позднее, к середине весны, но для заметного влияния на курс оно должно быть более или менее продолжительным", - добавил эксперт. Через неделю пройдет заседание ЦБ, и несмотря на предложение Минфина понизить цену отсечения нефти в бюджетном правиле, из-за чего, как заявил сам регулятор, возможно замедление секвестра ключевой ставки, Шепелев ждет ее снижения вновь на 50 базисных пунктов, до 15%. "Принципиально значимых для валютного рынка вводных не было. Отметить можно лишь вышедший после 17 часов обзор рисков финансовых рынков от ЦБ РФ, в котором регулятор, помимо прочего, отчитался о снижении чистых продаж валюты экспортерами в феврале до многолетнего минимума", - рассказал Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Впрочем, эта публикация не оказала заметного влияния на краткосрочную динамику рубля, поясняет он. Прогнозы "В четверг курс, вероятно, продолжит движение вблизи середины диапазона в 11,40-11,6 рубля за юань без значимого изменения геополитического новостного фона", - считает Григорьев. "Рубль может продолжить постепенно ослабляться, ближайшие цели: по доллару круглые 80, по юаню можем увидеть движение к 11,6 рубля", - поделился Шепелев.
https://1prime.ru/20260311/prognoz-868218783.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855623811_112:0:2843:2048_1920x0_80_0_0_c103d9cdcb683f537283ef204211bb75.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, рф, минфин, "бкс мир инвестиций"
Экономика, Рынок, РФ, Минфин, "БКС Мир инвестиций"
Курс рубля снизился к юаню по итогам торгов среды
Рубль по итогам торгов среды снизился к юаню
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов среды снизился к юаню, отыгрывая прекращение продаж валюты Минфином, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) подрос на 3 копейки, до 11,52 рубля.
Майский фьючерс нефти марки Brent на 19.14 мск дорожал на 5,41%, до 92,55 доллара за баррель.
Юань вырос на 0,28%. Курс китайской валюты в среду двигался в диапазоне 11,46-11,55 рубля.
Рубль продолжил обновлять минимумы года, комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций
".
"Рынок отыгрывает прекращение продаж валюты Минфином
, который готовит коррективы в бюджетное правило. Нефть держится у 90 долларов. В курс рубля повышение уровня сырьевых цен транслируется позднее, к середине весны, но для заметного влияния на курс оно должно быть более или менее продолжительным", - добавил эксперт.
Через неделю пройдет заседание ЦБ, и несмотря на предложение Минфина понизить цену отсечения нефти в бюджетном правиле, из-за чего, как заявил сам регулятор, возможно замедление секвестра ключевой ставки, Шепелев ждет ее снижения вновь на 50 базисных пунктов, до 15%.
"Принципиально значимых для валютного рынка вводных не было. Отметить можно лишь вышедший после 17 часов обзор рисков финансовых рынков от ЦБ РФ
, в котором регулятор, помимо прочего, отчитался о снижении чистых продаж валюты экспортерами в феврале до многолетнего минимума", - рассказал Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
Впрочем, эта публикация не оказала заметного влияния на краткосрочную динамику рубля, поясняет он.
"В четверг курс, вероятно, продолжит движение вблизи середины диапазона в 11,40-11,6 рубля за юань без значимого изменения геополитического новостного фона", - считает Григорьев.
"Рубль может продолжить постепенно ослабляться, ближайшие цели: по доллару круглые 80, по юаню можем увидеть движение к 11,6 рубля", - поделился Шепелев.
ЦБ в прогнозе на 2027 год допустил рекорд по прибыли банков