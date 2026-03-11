https://1prime.ru/20260311/tsb-868215832.html

Физлица в феврале вернулись к чистым покупкам валюты, заявили в ЦБ

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Физические лица в феврале вернулись к чистым покупкам валюты, купив ее на сумму 13,9 миллиарда рублей, следует из Обзора рисков финансовых рынков, подготовленного ЦБ РФ. "В феврале физические лица вернулись к нетто-покупкам валюты, купив ее на сумму 13,9 миллиарда рублей (в январе продали на 47,5 миллиарда рублей), с начала года оставшись нетто-продавцами", - сообщает ЦБ. Интерес к иностранной валюте со стороны населения в первые месяцы 2026 года снизился по сравнению с предыдущими годами: объем покупок в феврале 2026 года был значительно ниже соответствующих показателей 2024–2025 годов, отмечает ЦБ. Совокупный спрос на валюту со стороны юридических лиц (без учета банков) в феврале остался на уровне предыдущего месяца – 2,5 триллиона рублей, также оценил регулятор.

