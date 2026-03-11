https://1prime.ru/20260311/tsb-868217328.html

ЦБ сохранил прогноз роста средств клиентов в банках на 2026 год

2026-03-11T17:53+0300

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Банк России сохранил прогноз роста средств физлиц и юрлиц в банках на 2026 год в диапазоне 5-10%, следует из аналитического обзора регулятора "Банковский сектор". "Сохраняем прогноз роста средств клиентов на 2026 год (5-10%)", - отмечается в материалах. ЦБ РФ ожидает, что темпы прироста снизятся по сравнению с 2025 годом, поскольку по мере смягчения денежно-кредитных условий клиенты банков будут активнее рассматривать альтернативные инвестиции с более высокой доходностью. Ранее регулятор давал отдельные прогнозы по динамике средств физлиц и юрлиц в банках РФ, в ноябре прошлого года ЦБ РФ опубликовал только общий прогноз средств всех клиентов банков.На 2027 год Банк России закладывает прогноз роста средств клиентов в диапазоне 7-12%.

банк россии, рф, банки, финансы