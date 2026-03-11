Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ сохранил прогноз роста средств клиентов в банках на 2026 год - 11.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260311/tsb-868217328.html
ЦБ сохранил прогноз роста средств клиентов в банках на 2026 год
ЦБ сохранил прогноз роста средств клиентов в банках на 2026 год - 11.03.2026, ПРАЙМ
ЦБ сохранил прогноз роста средств клиентов в банках на 2026 год
Банк России сохранил прогноз роста средств физлиц и юрлиц в банках на 2026 год в диапазоне 5-10%, следует из аналитического обзора регулятора "Банковский... | 11.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-11T17:53+0300
2026-03-11T18:17+0300
экономика
банк россии
рф
банки
финансы
https://cdnn.1prime.ru/img/83056/87/830568720_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_8010142a7979443a9f621deb66c2adf3.jpg
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Банк России сохранил прогноз роста средств физлиц и юрлиц в банках на 2026 год в диапазоне 5-10%, следует из аналитического обзора регулятора "Банковский сектор". "Сохраняем прогноз роста средств клиентов на 2026 год (5-10%)", - отмечается в материалах. ЦБ РФ ожидает, что темпы прироста снизятся по сравнению с 2025 годом, поскольку по мере смягчения денежно-кредитных условий клиенты банков будут активнее рассматривать альтернативные инвестиции с более высокой доходностью. Ранее регулятор давал отдельные прогнозы по динамике средств физлиц и юрлиц в банках РФ, в ноябре прошлого года ЦБ РФ опубликовал только общий прогноз средств всех клиентов банков.На 2027 год Банк России закладывает прогноз роста средств клиентов в диапазоне 7-12%.
https://1prime.ru/20260311/tsb-868215832.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83056/87/830568720_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_fc7f50a5b6657f646cde7b8da1596026.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банк россии, рф, банки, финансы
Экономика, Банк России, РФ, Банки, Финансы
17:53 11.03.2026 (обновлено: 18:17 11.03.2026)
 
ЦБ сохранил прогноз роста средств клиентов в банках на 2026 год

ЦБ сохранил прогноз роста средств клиентов в банках на 2026 год в диапазоне 5-10%

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2026
Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Банк России сохранил прогноз роста средств физлиц и юрлиц в банках на 2026 год в диапазоне 5-10%, следует из аналитического обзора регулятора "Банковский сектор".
"Сохраняем прогноз роста средств клиентов на 2026 год (5-10%)", - отмечается в материалах.
ЦБ РФ ожидает, что темпы прироста снизятся по сравнению с 2025 годом, поскольку по мере смягчения денежно-кредитных условий клиенты банков будут активнее рассматривать альтернативные инвестиции с более высокой доходностью.
Ранее регулятор давал отдельные прогнозы по динамике средств физлиц и юрлиц в банках РФ, в ноябре прошлого года ЦБ РФ опубликовал только общий прогноз средств всех клиентов банков.
На 2027 год Банк России закладывает прогноз роста средств клиентов в диапазоне 7-12%.
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2026
Физлица в феврале вернулись к чистым покупкам валюты, заявили в ЦБ
17:26
 
ЭкономикаБанк РоссииРФБанкиФинансы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала