ЦБ повысил прогноз по чистой прибыли российских банков в 2026 году - 11.03.2026
ЦБ повысил прогноз по чистой прибыли российских банков в 2026 году
Банк России повысил прогноз по чистой прибыли банков РФ в 2026 году с 3,1-3,6 триллиона до 3,3-3,8 триллиона рублей, следует из аналитического обзора регулятора | 11.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Банк России повысил прогноз по чистой прибыли банков РФ в 2026 году с 3,1-3,6 триллиона до 3,3-3,8 триллиона рублей, следует из аналитического обзора регулятора "Банковский сектор". Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщала, что регулятор ожидает в 2026 году прибыль российских банков на уровне 2025 года - 3,3-3,8 триллиона рублей. "Повысили прогноз по прибыли в 2026 году до 3,3–3,8 триллиона рублей с учетом уточнения диапазона по марже", - говорится в обзоре. В ЦБ РФ полагают, что растущие в том числе за счет масштабов бизнеса основные доходы уравновесят повышенный уровень кредитных потерь в корпоративном сегменте и позволят банкам заработать в текущем году прибыль, сопоставимую с той, что была в 2024–2025 годах.
18:16 11.03.2026
 
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Банк России повысил прогноз по чистой прибыли банков РФ в 2026 году с 3,1-3,6 триллиона до 3,3-3,8 триллиона рублей, следует из аналитического обзора регулятора "Банковский сектор".
Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщала, что регулятор ожидает в 2026 году прибыль российских банков на уровне 2025 года - 3,3-3,8 триллиона рублей.
"Повысили прогноз по прибыли в 2026 году до 3,3–3,8 триллиона рублей с учетом уточнения диапазона по марже", - говорится в обзоре.
В ЦБ РФ полагают, что растущие в том числе за счет масштабов бизнеса основные доходы уравновесят повышенный уровень кредитных потерь в корпоративном сегменте и позволят банкам заработать в текущем году прибыль, сопоставимую с той, что была в 2024–2025 годах.
