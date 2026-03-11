Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Украина в январе-феврале сократила экспорт железной руды, пишут СМИ - 11.03.2026
Украина в январе-феврале сократила экспорт железной руды, пишут СМИ
Украина в январе-феврале сократила экспорт железной руды, пишут СМИ - 11.03.2026, ПРАЙМ
Украина в январе-феврале сократила экспорт железной руды, пишут СМИ
Украина в январе-феврале сократила экспорт железной руды на 40,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает в среду украинское издание... | 11.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-11T20:10+0300
2026-03-11T20:10+0300
промышленность
украина
мировая экономика
МОСКВА, 11 мар – ПРАЙМ. Украина в январе-феврале сократила экспорт железной руды на 40,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает в среду украинское издание "Укррудпром". "Горнодобывающая отрасль Украины по итогам января-февраля 2026 года сократила экспорт железной руды на 40,9% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года — до 3,31 миллиона тонн, что является минимумом с 2023 года", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. Сокращение экспорта железной руды в издании связывают с перебоями в электроснабжении. Часть предприятий приостановили свою работу, часть возобновить смогла только в марте.
украина
Новости
ru-RU
промышленность, украина, мировая экономика
Промышленность, УКРАИНА, Мировая экономика
20:10 11.03.2026
 
Украина в январе-феврале сократила экспорт железной руды, пишут СМИ

Укррудпром: Украина на 40,9% сократила экспорт железной руды в январе-феврале

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2026
Флаг Украины. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
МОСКВА, 11 мар – ПРАЙМ. Украина в январе-феврале сократила экспорт железной руды на 40,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает в среду украинское издание "Укррудпром".
"Горнодобывающая отрасль Украины по итогам января-февраля 2026 года сократила экспорт железной руды на 40,9% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года — до 3,31 миллиона тонн, что является минимумом с 2023 года", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
Сокращение экспорта железной руды в издании связывают с перебоями в электроснабжении. Часть предприятий приостановили свою работу, часть возобновить смогла только в марте.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2026
"Между Россией и Венгрией". Орбан резко высказался об Украине
Вчера, 17:25
 
ПромышленностьУКРАИНАМировая экономика
 
 
