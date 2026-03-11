https://1prime.ru/20260311/ukraina-868220226.html
Украина в январе-феврале сократила экспорт железной руды, пишут СМИ
Украина в январе-феврале сократила экспорт железной руды, пишут СМИ - 11.03.2026
Украина в январе-феврале сократила экспорт железной руды, пишут СМИ
Украина в январе-феврале сократила экспорт железной руды на 40,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает в среду украинское издание... | 11.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 11 мар – ПРАЙМ. Украина в январе-феврале сократила экспорт железной руды на 40,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает в среду украинское издание "Укррудпром". "Горнодобывающая отрасль Украины по итогам января-февраля 2026 года сократила экспорт железной руды на 40,9% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года — до 3,31 миллиона тонн, что является минимумом с 2023 года", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. Сокращение экспорта железной руды в издании связывают с перебоями в электроснабжении. Часть предприятий приостановили свою работу, часть возобновить смогла только в марте.
