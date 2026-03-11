https://1prime.ru/20260311/ukraina-868223425.html

"Угроза убийства". Новая выходка киевского режима вызвала ярость на Западе

Руководитель французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X высказал недовольство по поводу угроз, исходящих от киевского режима в адрес... | 11.03.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Руководитель французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X высказал недовольство по поводу угроз, исходящих от киевского режима в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. "Глава администрации Виктора Орбана только что опубликовал видео с новой угрозой убийства от режима (Владимира. — Прим. ред.) Зеленского в адрес премьер-министра Орбана!", — написал он. Отмечается, что эту угрозу выдвинул бывший генерал Службы безопасности Украины (СБУ) Григорий Омельченко. "Этот режим Зеленского в Украине, который мы финансируем и вооружаем, — это мафия! Очевидно, ни одного евро, ни одного оружия, ни одного солдата для Украины!" — подчеркнул политик. По его же словам, причиной таких угроз со стороны Омельченко стала якобы антиукраинская позиция венгерского премьер-министра. Ранее Зеленский пытался запугать венгерского премьера встречей с представителями ВСУ из-за блокировки Будапештом очередного кредита ЕС для Украины. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что киевские угрозы в адрес главы правительства Венгрии пересекли черту, и предложил Евросоюзу отмежеваться от этих "безобразных заявлений". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков с иронией прокомментировал угрозы Зеленского в отношении Орбана, отметив, что можно подумать о применении пятой статьи устава НАТО о коллективной обороне.

2026

Новости

общество , мировая экономика, украина, венгрия, запад, виктор орбан, роберт фицо, дмитрий песков, ес, всу, нато