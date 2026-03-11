Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Угроза убийства". Новая выходка киевского режима вызвала ярость на Западе - 11.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260311/ukraina-868223425.html
"Угроза убийства". Новая выходка киевского режима вызвала ярость на Западе
"Угроза убийства". Новая выходка киевского режима вызвала ярость на Западе - 11.03.2026, ПРАЙМ
"Угроза убийства". Новая выходка киевского режима вызвала ярость на Западе
Руководитель французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X высказал недовольство по поводу угроз, исходящих от киевского режима в адрес... | 11.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-11T23:18+0300
2026-03-11T23:18+0300
общество
мировая экономика
украина
венгрия
запад
виктор орбан
роберт фицо
дмитрий песков
ес
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/63/842196306_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_0356435ba996440937870f0cc1d45587.jpg
МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Руководитель французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X высказал недовольство по поводу угроз, исходящих от киевского режима в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. "Глава администрации Виктора Орбана только что опубликовал видео с новой угрозой убийства от режима (Владимира. — Прим. ред.) Зеленского в адрес премьер-министра Орбана!", — написал он. Отмечается, что эту угрозу выдвинул бывший генерал Службы безопасности Украины (СБУ) Григорий Омельченко. "Этот режим Зеленского в Украине, который мы финансируем и вооружаем, — это мафия! Очевидно, ни одного евро, ни одного оружия, ни одного солдата для Украины!" — подчеркнул политик. По его же словам, причиной таких угроз со стороны Омельченко стала якобы антиукраинская позиция венгерского премьер-министра. Ранее Зеленский пытался запугать венгерского премьера встречей с представителями ВСУ из-за блокировки Будапештом очередного кредита ЕС для Украины. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что киевские угрозы в адрес главы правительства Венгрии пересекли черту, и предложил Евросоюзу отмежеваться от этих "безобразных заявлений". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков с иронией прокомментировал угрозы Зеленского в отношении Орбана, отметив, что можно подумать о применении пятой статьи устава НАТО о коллективной обороне.
https://1prime.ru/20260311/bryansk-868222431.html
украина
венгрия
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/63/842196306_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_2237cf0702d06c6d9c1f587faf2ebd46.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, украина, венгрия, запад, виктор орбан, роберт фицо, дмитрий песков, ес, всу, нато
Общество , Мировая экономика, УКРАИНА, ВЕНГРИЯ, ЗАПАД, Виктор Орбан, Роберт Фицо, Дмитрий Песков, ЕС, ВСУ, НАТО
23:18 11.03.2026
 
"Угроза убийства". Новая выходка киевского режима вызвала ярость на Западе

Филиппо назвал киевский режим мафией после угроз Орбану убийством

© Фото : Unsplash/Terrillo WallsФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2026
Флаг Украины. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Terrillo Walls
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Руководитель французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X высказал недовольство по поводу угроз, исходящих от киевского режима в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
"Глава администрации Виктора Орбана только что опубликовал видео с новой угрозой убийства от режима (Владимира. — Прим. ред.) Зеленского в адрес премьер-министра Орбана!", — написал он.
Отмечается, что эту угрозу выдвинул бывший генерал Службы безопасности Украины (СБУ) Григорий Омельченко.
"Этот режим Зеленского в Украине, который мы финансируем и вооружаем, — это мафия! Очевидно, ни одного евро, ни одного оружия, ни одного солдата для Украины!" — подчеркнул политик.
По его же словам, причиной таких угроз со стороны Омельченко стала якобы антиукраинская позиция венгерского премьер-министра.
Ранее Зеленский пытался запугать венгерского премьера встречей с представителями ВСУ из-за блокировки Будапештом очередного кредита ЕС для Украины. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что киевские угрозы в адрес главы правительства Венгрии пересекли черту, и предложил Евросоюзу отмежеваться от этих "безобразных заявлений".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков с иронией прокомментировал угрозы Зеленского в отношении Орбана, отметив, что можно подумать о применении пятой статьи устава НАТО о коллективной обороне.
Украинские военнослужащие - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2026
"Ядерный ответ". На Западе пришли в ужас от зверств ВСУ в Брянске
Вчера, 23:01
 
ОбществоМировая экономикаУКРАИНАВЕНГРИЯЗАПАДВиктор ОрбанРоберт ФицоДмитрий ПесковЕСВСУНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала