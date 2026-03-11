Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Обнулить конкурентов". США попали в собственную ловушку и идут ва-банк - 11.03.2026
"Обнулить конкурентов". США попали в собственную ловушку и идут ва-банк
"Обнулить конкурентов". США попали в собственную ловушку и идут ва-банк - 11.03.2026, ПРАЙМ
"Обнулить конкурентов". США попали в собственную ловушку и идут ва-банк
МВФ предупредил, что неопределенность вокруг пошлин США может сильнее, чем ожидалось, затормозить экономику №1. И это неудивительно. Американская экономика... | 11.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-11T05:05+0300
2026-03-11T05:05+0300
МОСКВА, 11 мар – ПРАЙМ. МВФ предупредил, что неопределенность вокруг пошлин США может сильнее, чем ожидалось, затормозить экономику №1. И это неудивительно. Американская экономика давно уже находится в состоянии перманентного кризиса. Кейнсианско-монетаристская модель стимулирования, основанная на чередовании фискальной и монетарной экспансии/рестрикции, сформированная после Второй Мировой войны, похоже, исчерпала себя.Последствием политики фискальной экспансии (рост бюджетных расходов) стал рост государственного долга США. Но долгое время это не было проблемой, поскольку спрос на доллары со стороны внешнего мира поддерживался мировой финансовой архитектурой.Монетарная экспансия и рост инфляции тоже долгое время не представляли угрозу для американской экономики, ведь в фидуциарных денежных системах умеренная инфляция 3-5% в год стимулирует экономику.Проблемы, возникшие в системе мирового капитализма и экономике США, удавалось также решать за счет доступа к новым рынкам, например, к ресурсам СССР и стран системы социализма в 1990-х гг., а также к дешевым трудовым и другим ресурсам Китая и стран Юго-Восточной Азии.Но становление многополярного мира, а также исчерпание возможностей кейнсианско-монетаристского регулирования экономики обострило как внутренние проблемы бывшего гегемона, так и его отношения с внешними союзниками.Противоречивость современной ситуации заключается в том, что для того, чтобы стимулировать американский бизнес, необходимо снижать ставку ФРС, а это уже чревато формированием "ловушки ликвидности", когда даже низкий процент не становится стимулом к росту инвестиций.Трампу остается одно - "обнулить" всех конкурентов, в том числе и союзников, с помощью торговых и "горячих" войн.Это он и делает - идет ва-банк. К сожалению, подобное поведение делает развитие событий все менее предсказуемым и влечет угрозу хаоса в том числе для самой экономики США.Автор - Светлана Сазанова, кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры институциональной экономики ГУУ
Светлана Сазанова
Светлана Сазанова
05:05 11.03.2026
 
"Обнулить конкурентов". США попали в собственную ловушку и идут ва-банк

Экономист Сазанова объяснила, почему Трамп вынужден "обнулить" всех конкурентов

Доцент кафедры институциональной экономики Государственного университета управления, член Ассоциации Системная экономика Светлана Сазанова
Светлана Сазанова
Доцент кафедры институциональной экономики Государственного университета управления
МОСКВА, 11 мар – ПРАЙМ. МВФ предупредил, что неопределенность вокруг пошлин США может сильнее, чем ожидалось, затормозить экономику №1. И это неудивительно. Американская экономика давно уже находится в состоянии перманентного кризиса. Кейнсианско-монетаристская модель стимулирования, основанная на чередовании фискальной и монетарной экспансии/рестрикции, сформированная после Второй Мировой войны, похоже, исчерпала себя.
Последствием политики фискальной экспансии (рост бюджетных расходов) стал рост государственного долга США. Но долгое время это не было проблемой, поскольку спрос на доллары со стороны внешнего мира поддерживался мировой финансовой архитектурой.
Монетарная экспансия и рост инфляции тоже долгое время не представляли угрозу для американской экономики, ведь в фидуциарных денежных системах умеренная инфляция 3-5% в год стимулирует экономику.
Американский флаг - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2026
"Не до политики". Америка вновь скупает у России стратегический товар
13 февраля, 07:07
Проблемы, возникшие в системе мирового капитализма и экономике США, удавалось также решать за счет доступа к новым рынкам, например, к ресурсам СССР и стран системы социализма в 1990-х гг., а также к дешевым трудовым и другим ресурсам Китая и стран Юго-Восточной Азии.
Но становление многополярного мира, а также исчерпание возможностей кейнсианско-монетаристского регулирования экономики обострило как внутренние проблемы бывшего гегемона, так и его отношения с внешними союзниками.
Противоречивость современной ситуации заключается в том, что для того, чтобы стимулировать американский бизнес, необходимо снижать ставку ФРС, а это уже чревато формированием "ловушки ликвидности", когда даже низкий процент не становится стимулом к росту инвестиций.
Трампу остается одно - "обнулить" всех конкурентов, в том числе и союзников, с помощью торговых и "горячих" войн.
Это он и делает - идет ва-банк. К сожалению, подобное поведение делает развитие событий все менее предсказуемым и влечет угрозу хаоса в том числе для самой экономики США.
Автор - Светлана Сазанова, кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры институциональной экономики ГУУ
 
