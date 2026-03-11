https://1prime.ru/20260311/utair-868205559.html

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Авиакомпания Utair работает над получением новых слотов и разрешений на полеты в Дубай и продолжает следить за развитием ситуации, сообщил РИА Новости представитель перевозчика. "Сейчас авиакомпания работает над получением новых слотов и разрешений на полеты в Дубай и продолжает следить за развитием ситуации", - рассказали в Utair. Авиакомпании "Аэрофлот" и S7 c 12 марта приостанавливают выполнение рейсов в сообщении с ОАЭ, полеты возобновятся после нормализации обстановки в регионе. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство.

бизнес, россия, дубай, сша, иран, utair, аэрофлот, s7