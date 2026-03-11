https://1prime.ru/20260311/utair-868205559.html
Utair работает над получением новых слотов и разрешений на полеты в Дубай
Utair работает над получением новых слотов и разрешений на полеты в Дубай - 11.03.2026, ПРАЙМ
Utair работает над получением новых слотов и разрешений на полеты в Дубай
Авиакомпания Utair работает над получением новых слотов и разрешений на полеты в Дубай и продолжает следить за развитием ситуации, сообщил РИА Новости... | 11.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-11T13:29+0300
2026-03-11T13:29+0300
2026-03-11T13:29+0300
бизнес
россия
дубай
сша
иран
utair
аэрофлот
s7
https://cdnn.1prime.ru/img/82829/18/828291859_0:146:3121:1902_1920x0_80_0_0_c82ec80b31f7af151e5b84ead3f858d3.jpg
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Авиакомпания Utair работает над получением новых слотов и разрешений на полеты в Дубай и продолжает следить за развитием ситуации, сообщил РИА Новости представитель перевозчика. "Сейчас авиакомпания работает над получением новых слотов и разрешений на полеты в Дубай и продолжает следить за развитием ситуации", - рассказали в Utair. Авиакомпании "Аэрофлот" и S7 c 12 марта приостанавливают выполнение рейсов в сообщении с ОАЭ, полеты возобновятся после нормализации обстановки в регионе. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство.
https://1prime.ru/20260311/samolet-868199071.html
https://1prime.ru/20260311/ator-868201677.html
дубай
сша
иран
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82829/18/828291859_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_2d50fcea78562aa5d8fa1b6abb5bba27.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, дубай, сша, иран, utair, аэрофлот, s7
Бизнес, РОССИЯ, Дубай, США, ИРАН, Utair, Аэрофлот, S7
Utair работает над получением новых слотов и разрешений на полеты в Дубай
Авиакомпания Utair работает над получением новых разрешений на полеты в Дубай