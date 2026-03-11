Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Utair работает над получением новых слотов и разрешений на полеты в Дубай - 11.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260311/utair-868205559.html
Utair работает над получением новых слотов и разрешений на полеты в Дубай
Utair работает над получением новых слотов и разрешений на полеты в Дубай - 11.03.2026, ПРАЙМ
Utair работает над получением новых слотов и разрешений на полеты в Дубай
Авиакомпания Utair работает над получением новых слотов и разрешений на полеты в Дубай и продолжает следить за развитием ситуации, сообщил РИА Новости... | 11.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-11T13:29+0300
2026-03-11T13:29+0300
бизнес
россия
дубай
сша
иран
utair
аэрофлот
s7
https://cdnn.1prime.ru/img/82829/18/828291859_0:146:3121:1902_1920x0_80_0_0_c82ec80b31f7af151e5b84ead3f858d3.jpg
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Авиакомпания Utair работает над получением новых слотов и разрешений на полеты в Дубай и продолжает следить за развитием ситуации, сообщил РИА Новости представитель перевозчика. "Сейчас авиакомпания работает над получением новых слотов и разрешений на полеты в Дубай и продолжает следить за развитием ситуации", - рассказали в Utair. Авиакомпании "Аэрофлот" и S7 c 12 марта приостанавливают выполнение рейсов в сообщении с ОАЭ, полеты возобновятся после нормализации обстановки в регионе. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство.
https://1prime.ru/20260311/samolet-868199071.html
https://1prime.ru/20260311/ator-868201677.html
дубай
сша
иран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82829/18/828291859_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_2d50fcea78562aa5d8fa1b6abb5bba27.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, дубай, сша, иран, utair, аэрофлот, s7
Бизнес, РОССИЯ, Дубай, США, ИРАН, Utair, Аэрофлот, S7
13:29 11.03.2026
 
Utair работает над получением новых слотов и разрешений на полеты в Дубай

Авиакомпания Utair работает над получением новых разрешений на полеты в Дубай

© РИА Новости . Пресс-служба авиакомпании Utair | Перейти в медиабанк"Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Utair
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Utair - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2026
"Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Utair. Архивное фото
© РИА Новости . Пресс-служба авиакомпании Utair
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Авиакомпания Utair работает над получением новых слотов и разрешений на полеты в Дубай и продолжает следить за развитием ситуации, сообщил РИА Новости представитель перевозчика.
"Сейчас авиакомпания работает над получением новых слотов и разрешений на полеты в Дубай и продолжает следить за развитием ситуации", - рассказали в Utair.
Red Wings
Red Wings с 30 апреля запускает прямые рейсы из Москвы в Минск
09:42
Авиакомпании "Аэрофлот" и S7 c 12 марта приостанавливают выполнение рейсов в сообщении с ОАЭ, полеты возобновятся после нормализации обстановки в регионе.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство.
Самолет Airbus A320 - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2026
В АТОР предупредили, что сбои в аэропорту Пхукета сохранятся до ночи
11:25
 
БизнесРОССИЯДубайСШАИРАНUtairАэрофлотS7
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала