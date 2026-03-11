Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Юань на Мосбирже в среду немного повышается - 11.03.2026
Юань на Мосбирже в среду немного повышается
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к российской в середине недели немного повышается, оставаясь около ключевой отметки 11,5 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 15.58 мск повышался на 2 копейки, или на 0,2% - до 11,51 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,46-11,55 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 79,11 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 6,873 против 6,866 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,1%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 79,17 рубля. Рубль под давлением Юань на Мосбирже в среду осторожно прибавляет к рублю, пока не рискуя отрываться от психологического уровня 11,5 рубля. "Курс формируется как результат баланса спроса и предложения валюты на рынке, поэтому не стоит привязываться к анализу устойчивости его "круглых" уровней. Цены на нефть марки Brent ненадолго задержались выше уровня 100 долларов за баррель, поэтому поддержка рублю была ограниченной. В среду снова отмечается тенденция к сдержанному ослаблению национальной валюты РФ", - комментирует Наталья Ващелюк из УК "Первая". Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +8,54% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +6% на предыдущих торгах. Внешние факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 16.02 мск росла на 3,3%, до 90,7 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,4%, до 99,2 пункта. Прогнозы Базовый сценарий на ближайшие дни — консолидация курса в диапазоне 78,5–80,5 рубля за доллар, полагает Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". "Нижнюю границу поддерживают продажи валюты Центробанком и потенциальное сокращение дисконта нефти Urals при ослаблении санкционного давления. Верхнюю задает структурное отсутствие операций Минфина", - прокомментировал он. Валерия Попова из ИК "Риком-траст" ожидает, что курс юаня в среду попытается преодолеть отметку 11,52 рубля. Евро, по ее мнению, останется в диапазоне 91,8–92,2 рубля, а доллара – 78,95–79,2 рубля.
Юань на Мосбирже в среду немного повышается

Юань на Мосбирже в среду немного повышается, оставаясь около отметки 11,5 рубля

Юань. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к российской в середине недели немного повышается, оставаясь около ключевой отметки 11,5 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 15.58 мск повышался на 2 копейки, или на 0,2% - до 11,51 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,46-11,55 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 79,11 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 6,873 против 6,866 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,1%.
На внебиржевом рынке доллар котируется по 79,17 рубля.
Рубль под давлением
Юань на Мосбирже в среду осторожно прибавляет к рублю, пока не рискуя отрываться от психологического уровня 11,5 рубля.
"Курс формируется как результат баланса спроса и предложения валюты на рынке, поэтому не стоит привязываться к анализу устойчивости его "круглых" уровней. Цены на нефть марки Brent ненадолго задержались выше уровня 100 долларов за баррель, поэтому поддержка рублю была ограниченной. В среду снова отмечается тенденция к сдержанному ослаблению национальной валюты РФ", - комментирует Наталья Ващелюк из УК "Первая".
Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +8,54% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +6% на предыдущих торгах.
Внешние факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 16.02 мск росла на 3,3%, до 90,7 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,4%, до 99,2 пункта.
Прогнозы
Базовый сценарий на ближайшие дни — консолидация курса в диапазоне 78,5–80,5 рубля за доллар, полагает Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал".
"Нижнюю границу поддерживают продажи валюты Центробанком и потенциальное сокращение дисконта нефти Urals при ослаблении санкционного давления. Верхнюю задает структурное отсутствие операций Минфина", - прокомментировал он.
Валерия Попова из ИК "Риком-траст" ожидает, что курс юаня в среду попытается преодолеть отметку 11,52 рубля. Евро, по ее мнению, останется в диапазоне 91,8–92,2 рубля, а доллара – 78,95–79,2 рубля.
В ЦБ РФ рассказали, где хранится золото международных резервов
