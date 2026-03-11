Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
11.03.2026
Юань на Мосбирже вырос по итогам торгов
Юань на Мосбирже вырос по итогам торгов - 11.03.2026, ПРАЙМ
Юань на Мосбирже вырос по итогам торгов
Рубль по итогам торгов среды снизился к юаню на 3 копейки, китайская валюта завершила торги на отметке 11,52 рубля, следует из данных Московской биржи. | 11.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-11T19:02+0300
2026-03-11T19:02+0300
экономика
рынок
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов среды снизился к юаню на 3 копейки, китайская валюта завершила торги на отметке 11,52 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) подрос на 3 копейки, до 11,52 рубля.
рынок
Экономика, Рынок
19:02 11.03.2026
 
Юань на Мосбирже вырос по итогам торгов

Юань на Мосбирже по итогам торгов вырос до отметки 11,52 рубля

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов среды снизился к юаню на 3 копейки, китайская валюта завершила торги на отметке 11,52 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) подрос на 3 копейки, до 11,52 рубля.
