Юань на Мосбирже вырос по итогам торгов
2026-03-11T19:02+0300
экономика
рынок
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624480_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c71d1c7bddefcd96db4df36b2aa66a97.jpg
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов среды снизился к юаню на 3 копейки, китайская валюта завершила торги на отметке 11,52 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) подрос на 3 копейки, до 11,52 рубля.
