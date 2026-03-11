https://1prime.ru/20260311/yuan-868219202.html

Юань на Мосбирже вырос по итогам торгов

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов среды снизился к юаню на 3 копейки, китайская валюта завершила торги на отметке 11,52 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) подрос на 3 копейки, до 11,52 рубля.

