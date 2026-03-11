https://1prime.ru/20260311/zelenskiy-868214641.html

Зеленский обиделся на Трампа из-за происшествия в Белом доме

Зеленский обиделся на Трампа из-за происшествия в Белом доме

МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме предупреждал его о риске начала Третьей мировой войны, однако американский лидер не воспринял его слова."Я сказал, что будет третья мировая война. Президент [Трамп — Прим. ред.] меня не услышал. Его люди, может, услышали, но я не уверен, что они могут оценить", — сказал он в интервью ирландскому журналисту Кейлину Робертсону, опубликованному на YouTube.Зеленский также отметил, что международное сообщество в настоящий момент не готово к возможной Третьей мировой войне.На прошлой неделе Трамп заявил в интервью газете Politico, что Зеленский стал серьезным препятствием для урегулирования конфликта на Украине. По словам американского лидера, у главы киевского режима осталось еще меньше козырей, и ему следует пойти на сделку. Трамп также отметил, что президент России Владимир Путин готов к заключению соглашения.Ранее глава Белого дома уже обвинял Зеленского в том, что тот заигрывает с темой Третьей мировой войны.

