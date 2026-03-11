Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский обиделся на Трампа из-за происшествия в Белом доме - 11.03.2026, ПРАЙМ
Зеленский обиделся на Трампа из-за происшествия в Белом доме
Зеленский обиделся на Трампа из-за происшествия в Белом доме - 11.03.2026, ПРАЙМ
Зеленский обиделся на Трампа из-за происшествия в Белом доме
Владимир Зеленский заявил, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме предупреждал его о риске начала Третьей мировой войны, однако... | 11.03.2026, ПРАЙМ
в мире
сша
украина
дональд трамп
politico
youtube
владимир зеленский
владимир путин
МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме предупреждал его о риске начала Третьей мировой войны, однако американский лидер не воспринял его слова."Я сказал, что будет третья мировая война. Президент [Трамп — Прим. ред.] меня не услышал. Его люди, может, услышали, но я не уверен, что они могут оценить", — сказал он в интервью ирландскому журналисту Кейлину Робертсону, опубликованному на YouTube.Зеленский также отметил, что международное сообщество в настоящий момент не готово к возможной Третьей мировой войне.На прошлой неделе Трамп заявил в интервью газете Politico, что Зеленский стал серьезным препятствием для урегулирования конфликта на Украине. По словам американского лидера, у главы киевского режима осталось еще меньше козырей, и ему следует пойти на сделку. Трамп также отметил, что президент России Владимир Путин готов к заключению соглашения.Ранее глава Белого дома уже обвинял Зеленского в том, что тот заигрывает с темой Третьей мировой войны.
сша
украина
в мире, сша, украина, дональд трамп, politico, youtube, владимир зеленский, владимир путин
В мире, США, УКРАИНА, Дональд Трамп, Politico, YouTube, Владимир Зеленский, Владимир Путин
17:15 11.03.2026
 
Зеленский обиделся на Трампа из-за происшествия в Белом доме

Зеленский заявил, что предупреждал Трампа о Третьей мировой, но тот не послушал

© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме предупреждал его о риске начала Третьей мировой войны, однако американский лидер не воспринял его слова.
"Я сказал, что будет третья мировая война. Президент [Трамп — Прим. ред.] меня не услышал. Его люди, может, услышали, но я не уверен, что они могут оценить", — сказал он в интервью ирландскому журналисту Кейлину Робертсону, опубликованному на YouTube.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2026
На Западе раскрыли, какой удар получил Зеленский от США
Вчера, 23:24
Зеленский также отметил, что международное сообщество в настоящий момент не готово к возможной Третьей мировой войне.
На прошлой неделе Трамп заявил в интервью газете Politico, что Зеленский стал серьезным препятствием для урегулирования конфликта на Украине. По словам американского лидера, у главы киевского режима осталось еще меньше козырей, и ему следует пойти на сделку. Трамп также отметил, что президент России Владимир Путин готов к заключению соглашения.
Ранее глава Белого дома уже обвинял Зеленского в том, что тот заигрывает с темой Третьей мировой войны.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2026
"Публичный позор". Выходка Зеленского вызвала ярость на Западе
Вчера, 17:19
 
