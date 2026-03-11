Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Киев не имеет информации о целях визита венгерской делегации на Украину, сообщил Владимир Зеленский, его слова приводит агентство УНИАН. | 11.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Киев не имеет информации о целях визита венгерской делегации на Украину, сообщил Владимир Зеленский, его слова приводит агентство УНИАН. "Что делает здесь делегация, мне неизвестно. Министр иностранных дел сказал, что приехали какие-то люди", — сказал он. Согласно словам Зеленского, эта поездка носит частный характер, и никаких официальных встреч с украинскими представителями не планируется. Ранее в среду представитель венгерского правительства Золтан Ковач сообщил, что Венгрия направила на Украину делегацию во главе с государственным секретарем Габором Чепеком для оценки состояния нефтепровода "Дружба". Киев прекратил транспортировку нефти по трубопроводу "Дружба" в конце января. В ответ Венгрия 18 февраля приостановила поставки дизельного топлива на Украину, а 20 февраля заблокировала предоставление ей 90 миллиардов евро кредита от Европейского союза до восстановления прокачки нефти из России. По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, эти меры были предприняты в ответ на шантаж со стороны киевского режима, который по политическим мотивам задерживает возобновление транзита российской нефти через нефтепровод "Дружба", стараясь спровоцировать энергетический кризис и повлиять на предстоящие выборы в апреле.
украина, венгрия, киев, владимир зеленский, петер сийярто
УКРАИНА, ВЕНГРИЯ, Киев, Владимир Зеленский, Петер Сийярто
23:24 11.03.2026
 
Зеленский грубо высказался о венгерской делегации, прибывшей на Украину

Зеленский: контактов с венгерской комиссией по нефтепроводу "Дружба" не будет

МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Киев не имеет информации о целях визита венгерской делегации на Украину, сообщил Владимир Зеленский, его слова приводит агентство УНИАН.
"Что делает здесь делегация, мне неизвестно. Министр иностранных дел сказал, что приехали какие-то люди", — сказал он.
Согласно словам Зеленского, эта поездка носит частный характер, и никаких официальных встреч с украинскими представителями не планируется.
Ранее в среду представитель венгерского правительства Золтан Ковач сообщил, что Венгрия направила на Украину делегацию во главе с государственным секретарем Габором Чепеком для оценки состояния нефтепровода "Дружба".
Киев прекратил транспортировку нефти по трубопроводу "Дружба" в конце января. В ответ Венгрия 18 февраля приостановила поставки дизельного топлива на Украину, а 20 февраля заблокировала предоставление ей 90 миллиардов евро кредита от Европейского союза до восстановления прокачки нефти из России.
По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, эти меры были предприняты в ответ на шантаж со стороны киевского режима, который по политическим мотивам задерживает возобновление транзита российской нефти через нефтепровод "Дружба", стараясь спровоцировать энергетический кризис и повлиять на предстоящие выборы в апреле.
УКРАИНАВЕНГРИЯКиевВладимир ЗеленскийПетер Сийярто
 
 
Заголовок открываемого материала