Зеленский сделал новое заявление о переговорах

Зеленский сделал новое заявление о переговорах

2026-03-11T23:28+0300

МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Владимир Зеленский в своем Telegram-канале подчеркнул необходимость вовлечения Евросоюза в разрешение украинского конфликта. "Важно участие Европейского Союза, Германии в переговорном процессе. Потому что в этом треке есть тематика обновления Украины, инфраструктуры безопасности Европы, членства Украины в ЕС", — утверждает он. Мирные переговоры по Украине В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые встречи рабочей группы по безопасности, на которых присутствовали представители Москвы, Киева и Вашингтона. На этих переговорах обсуждались нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина совершили обмен военнопленными по схеме "157 на 157". В Кремле подчеркнули, что США признали: без урегулирования территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, невозможно рассчитывать на долгосрочное урегулирование. Россия настаивает на выводе ВСУ из Донбасса как важном условии. В Женеве 17-18 февраля прошел третий раунд переговоров по мирному урегулированию. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что переговоры были сложными, но конструктивными. Он также упомянул, что новая встреча по Украине запланирована на ближайшее время. Как сообщил источник ПРАЙМ, представители стран не подписывали никаких документов. Конкретной информации о месте и времени следующих переговоров пока нет, но диалог продолжится.

2026

