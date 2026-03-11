https://1prime.ru/20260311/zoloto-868206242.html
В ЦБ РФ рассказали, где хранится золото международных резервов
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Все золото международных резервов РФ находится в хранилищах ЦБ на территории страны, заявил начальник главного управления ЦБ по ЦФО Рустэм Марданов в интервью порталу NEWS.ru.
Ранее ЦБ РФ
сообщал, что стоимость золота в резервах за январь 2026 года выросла на 23,3% - до 402,706 миллиарда долларов на 1 февраля с 326,537 миллиарда долларов на 1 января. При этом в физическом выражении запасы монетарного золота в международных резервах РФ за январь 2026 года снизились на 0,4% (9,33 тонны) и на 1 февраля составляли 74,5 миллиона унций (2317,21 тонны).
"Селигдар" активно реализует золото и серебро на внутреннем рынке
"Рекордный рост стоимости золотых резервов в 2025-м связан исключительно с динамикой мировых цен на золото. Физический же объем запасов оставался практически стабильным. ... Все золото международных резервов хранится в хранилищах ЦБ на территории России", - сказал он.
Марданов подчеркнул, что незначительные колебания физического объема золота связаны с плановыми операциями ЦБ на внутреннем рынке.
Он добавил, что доля золота в структуре резервов в настоящее время превышает 43%, а детальная информация о географии размещения других компонентов ЗВР не раскрывается в целях финансовой безопасности.
