https://1prime.ru/20260311/zoloto-868224200.html

В Нацбанке Польши заявили, что с начала СВО скупают золото

В Нацбанке Польши заявили, что с начала СВО скупают золото - 11.03.2026, ПРАЙМ

В Нацбанке Польши заявили, что с начала СВО скупают золото

Национальный банк Польши с начала специальной военной операции на Украине скупает золото, сообщил журналистам председатель банка Адам Глапиньский. | 11.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-11T23:47+0300

2026-03-11T23:47+0300

2026-03-11T23:47+0300

экономика

финансы

банки

польша

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/84138/70/841387078_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_c83f27411227d8c823448ac9941d0f38.jpg

ВАРШАВА, 11 мар - ПРАЙМ. Национальный банк Польши с начала специальной военной операции на Украине скупает золото, сообщил журналистам председатель банка Адам Глапиньский. "Процесс увеличения наших резервов золота резко ускорился после начала войны на Украине. Сейчас у нас 570 тонн", - сказал Глапиньский. По его словам, с начала СВО золотые резервы Польши увеличились примерно на 200 тонн. Глава Нацбанка добавил, что хочет в итоге довести уровень золотых запасов до 700 тонн. "Мы все время покупаем золото, пока не достигнем уровня в 700 тонн", - сказал он. По данным Нацбанка, на конец февраля текущего года общая стоимость золотовалютных резервов Польши составляла около 1,094 триллиона злотых (около 30 миллиардов долларов), из чего золото составляло эквивалент 340 миллиардов злотых (около 94 миллиардов долларов).

https://1prime.ru/20260308/gucci--868126829.html

польша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, польша, украина