В Нацбанке Польши заявили, что с начала СВО скупают золото
В Нацбанке Польши заявили, что с начала СВО скупают золото - 11.03.2026, ПРАЙМ
В Нацбанке Польши заявили, что с начала СВО скупают золото
Национальный банк Польши с начала специальной военной операции на Украине скупает золото, сообщил журналистам председатель банка Адам Глапиньский. | 11.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-11T23:47+0300
2026-03-11T23:47+0300
2026-03-11T23:47+0300
ВАРШАВА, 11 мар - ПРАЙМ. Национальный банк Польши с начала специальной военной операции на Украине скупает золото, сообщил журналистам председатель банка Адам Глапиньский. "Процесс увеличения наших резервов золота резко ускорился после начала войны на Украине. Сейчас у нас 570 тонн", - сказал Глапиньский. По его словам, с начала СВО золотые резервы Польши увеличились примерно на 200 тонн. Глава Нацбанка добавил, что хочет в итоге довести уровень золотых запасов до 700 тонн. "Мы все время покупаем золото, пока не достигнем уровня в 700 тонн", - сказал он. По данным Нацбанка, на конец февраля текущего года общая стоимость золотовалютных резервов Польши составляла около 1,094 триллиона злотых (около 30 миллиардов долларов), из чего золото составляло эквивалент 340 миллиардов злотых (около 94 миллиардов долларов).
