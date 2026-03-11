Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВАРШАВА, 11 мар - ПРАЙМ. Национальный банк Польши с начала специальной военной операции на Украине скупает золото, сообщил журналистам председатель банка Адам Глапиньский. "Процесс увеличения наших резервов золота резко ускорился после начала войны на Украине. Сейчас у нас 570 тонн", - сказал Глапиньский. По его словам, с начала СВО золотые резервы Польши увеличились примерно на 200 тонн. Глава Нацбанка добавил, что хочет в итоге довести уровень золотых запасов до 700 тонн. "Мы все время покупаем золото, пока не достигнем уровня в 700 тонн", - сказал он. По данным Нацбанка, на конец февраля текущего года общая стоимость золотовалютных резервов Польши составляла около 1,094 триллиона злотых (около 30 миллиардов долларов), из чего золото составляло эквивалент 340 миллиардов злотых (около 94 миллиардов долларов).
финансы, банки, польша, украина
Экономика, Финансы, Банки, ПОЛЬША, УКРАИНА
23:47 11.03.2026
 
В Нацбанке Польши заявили, что с начала СВО скупают золото

Глапиньский: Нацбанк Польши с начала спецоперации скупает золото

© Unsplah/Jingming PanЗолотые слитки
Золотые слитки
Золотые слитки. Архивное фото
© Unsplah/Jingming Pan
ВАРШАВА, 11 мар - ПРАЙМ. Национальный банк Польши с начала специальной военной операции на Украине скупает золото, сообщил журналистам председатель банка Адам Глапиньский.
"Процесс увеличения наших резервов золота резко ускорился после начала войны на Украине. Сейчас у нас 570 тонн", - сказал Глапиньский.
По его словам, с начала СВО золотые резервы Польши увеличились примерно на 200 тонн.
Глава Нацбанка добавил, что хочет в итоге довести уровень золотых запасов до 700 тонн.
"Мы все время покупаем золото, пока не достигнем уровня в 700 тонн", - сказал он.
По данным Нацбанка, на конец февраля текущего года общая стоимость золотовалютных резервов Польши составляла около 1,094 триллиона злотых (около 30 миллиардов долларов), из чего золото составляло эквивалент 340 миллиардов злотых (около 94 миллиардов долларов).
ЭкономикаФинансыБанкиПОЛЬШАУКРАИНА
 
 
