Адвокат рассказал о сложностях с санкциями ЕС против России

2026-03-12T07:25+0300

БРЮССЕЛЬ, 12 мар - ПРАЙМ, Юрий Апрелефф. Граница между индивидуальной ответственностью и коллективными санкциями в санкционной практике ЕС против России постепенно размывается, поскольку ограничения часто вводятся против широких категорий лиц и компаний, заявил РИА Новости бельгийский адвокат Валериус Островскис, специализирующийся на санкциях ЕС. "Действительно, граница между индивидуальной ответственностью и коллективными санкциями всё больше размывается в случае санкций ЕС, особенно в отношении секторальных санкций", - сказал он. Островскис добавил, что если в некоторых прежних санкционных режимах, таких как Сирия, антитеррористические санкции, обычно требовалась определённая личная вовлечённость в оспариваемые действия для введения санкций, то в случае санкций ЕС против России часто санкционируются широкие категории лиц и организаций без необходимости демонстрировать какую-либо индивидуальную ответственность или участие в действиях, которые санкции призваны предотвратить. "Яркими примерами являются санкции против российских "ведущих бизнесменов" (критерий g в Регламенте Совета (ЕС) № 269/2014) или запреты на транзакции для определённых российских банков (статья 5h Регламента (ЕС) № 833/2014). Санкции вводятся по сути за то, кем являются эти бизнесмены и банки, а не за какой-либо индивидуальный вклад в действия российского правительства на Украине", - пояснил адвокат. Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. С тех пор против страны были приняты многочисленные ограничения - по подсчетам агентства, их уже почти 31 тысяча. В частности Евросоюз, принял 19 пакетов санкций. Последний пакет санкций был принят ЕС в конце октября 2025 года. В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве акцентировали внимание, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

