Адвокат рассказал о сложностях с санкциями ЕС против России - 12.03.2026
Адвокат рассказал о сложностях с санкциями ЕС против России
Адвокат рассказал о сложностях с санкциями ЕС против России - 12.03.2026, ПРАЙМ
Адвокат рассказал о сложностях с санкциями ЕС против России
Граница между индивидуальной ответственностью и коллективными санкциями в санкционной практике ЕС против России постепенно размывается, поскольку ограничения... | 12.03.2026, ПРАЙМ
БРЮССЕЛЬ, 12 мар - ПРАЙМ, Юрий Апрелефф. Граница между индивидуальной ответственностью и коллективными санкциями в санкционной практике ЕС против России постепенно размывается, поскольку ограничения часто вводятся против широких категорий лиц и компаний, заявил РИА Новости бельгийский адвокат Валериус Островскис, специализирующийся на санкциях ЕС. "Действительно, граница между индивидуальной ответственностью и коллективными санкциями всё больше размывается в случае санкций ЕС, особенно в отношении секторальных санкций", - сказал он. Островскис добавил, что если в некоторых прежних санкционных режимах, таких как Сирия, антитеррористические санкции, обычно требовалась определённая личная вовлечённость в оспариваемые действия для введения санкций, то в случае санкций ЕС против России часто санкционируются широкие категории лиц и организаций без необходимости демонстрировать какую-либо индивидуальную ответственность или участие в действиях, которые санкции призваны предотвратить. "Яркими примерами являются санкции против российских "ведущих бизнесменов" (критерий g в Регламенте Совета (ЕС) № 269/2014) или запреты на транзакции для определённых российских банков (статья 5h Регламента (ЕС) № 833/2014). Санкции вводятся по сути за то, кем являются эти бизнесмены и банки, а не за какой-либо индивидуальный вклад в действия российского правительства на Украине", - пояснил адвокат. Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. С тех пор против страны были приняты многочисленные ограничения - по подсчетам агентства, их уже почти 31 тысяча. В частности Евросоюз, принял 19 пакетов санкций. Последний пакет санкций был принят ЕС в конце октября 2025 года. В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве акцентировали внимание, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
07:25 12.03.2026 (обновлено: 07:51 12.03.2026)
 
Адвокат рассказал о сложностях с санкциями ЕС против России

РИА Новости: граница между ответственностью и коллективными санкциями размывается

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2026
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
© AP Photo / Virginia Mayo
БРЮССЕЛЬ, 12 мар - ПРАЙМ, Юрий Апрелефф. Граница между индивидуальной ответственностью и коллективными санкциями в санкционной практике ЕС против России постепенно размывается, поскольку ограничения часто вводятся против широких категорий лиц и компаний, заявил РИА Новости бельгийский адвокат Валериус Островскис, специализирующийся на санкциях ЕС.
"Действительно, граница между индивидуальной ответственностью и коллективными санкциями всё больше размывается в случае санкций ЕС, особенно в отношении секторальных санкций", - сказал он.
Островскис добавил, что если в некоторых прежних санкционных режимах, таких как Сирия, антитеррористические санкции, обычно требовалась определённая личная вовлечённость в оспариваемые действия для введения санкций, то в случае санкций ЕС против России часто санкционируются широкие категории лиц и организаций без необходимости демонстрировать какую-либо индивидуальную ответственность или участие в действиях, которые санкции призваны предотвратить.
"Яркими примерами являются санкции против российских "ведущих бизнесменов" (критерий g в Регламенте Совета (ЕС) № 269/2014) или запреты на транзакции для определённых российских банков (статья 5h Регламента (ЕС) № 833/2014). Санкции вводятся по сути за то, кем являются эти бизнесмены и банки, а не за какой-либо индивидуальный вклад в действия российского правительства на Украине", - пояснил адвокат.
Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. С тех пор против страны были приняты многочисленные ограничения - по подсчетам агентства, их уже почти 31 тысяча. В частности Евросоюз, принял 19 пакетов санкций. Последний пакет санкций был принят ЕС в конце октября 2025 года.
В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве акцентировали внимание, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
 
