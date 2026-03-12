https://1prime.ru/20260312/aeroport-868236225.html
В аэропорту Архангельска ввели ограничения на полеты
В аэропорту Архангельска ввели ограничения на полеты - 12.03.2026, ПРАЙМ
В аэропорту Архангельска ввели ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Архангельска, сообщила Росавиация. | 12.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-12T10:28+0300
2026-03-12T10:28+0300
2026-03-12T10:28+0300
бизнес
росавиация
воздушный транспорт
https://cdnn.1prime.ru/img/83947/86/839478668_0:128:3184:1919_1920x0_80_0_0_56333d286c71276e874d7e4de3121222.jpg
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Архангельска, сообщила Росавиация. "Аэропорт Архангельска ("Талаги"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83947/86/839478668_228:0:2957:2047_1920x0_80_0_0_f1b208f6c1707d3eccfc9f3e9af6556b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, росавиация, воздушный транспорт
Бизнес, Росавиация, Воздушный транспорт
В аэропорту Архангельска ввели ограничения на полеты
Росавиация ввела временные ограничения на полеты в аэропорту Архангельска