В аэропорту Архангельска ввели ограничения на полеты

В аэропорту Архангельска ввели ограничения на полеты

В аэропорту Архангельска ввели ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Архангельска, сообщила Росавиация.

2026-03-12T10:28+0300

2026-03-12T10:28+0300

2026-03-12T10:28+0300

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Архангельска, сообщила Росавиация. "Аэропорт Архангельска ("Талаги"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

