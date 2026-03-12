https://1prime.ru/20260312/aferisty-868228648.html

Аферисты стали продавать россиянам "уникальные БАДы от всех болезней"

Аферисты стали продавать россиянам "уникальные БАДы от всех болезней"

2026-03-12T04:17+0300

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Аферисты стали продавать россиянам "уникальные БАДы от всех болезней", они создают одностраничные сайты, при заказе на которых товар может не прийти, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта. "Описание схемы: после зимы многие испытывают упадок сил и ищут средства поддержки и восстановления организма. Мошенники создают лендинги и ведут агрессивную рекламу в соцсетях, продавая "уникальные БАДы от всех болезней" (от усталости, для иммунитета, для бодрости) по завышенным ценам", - рассказали в "Мошеловке". "Используются поддельные отзывы "благодарных пациентов" и фото "известных врачей". Товар либо вообще не приходит, либо приходит малоэффективная пустышка", - добавили там. Целевая группа такой мошеннической схемы - люди, озабоченные своим здоровьем, часто пенсионеры или люди с хронической усталостью. Схема актуальна для марта, поскольку в этом месяце пик авитаминоза и обострение желания "поддержать организм" таблетками. В "Мошеловке" советуют покупать витамины и БАДы только в аптеках или крупных специализированных онлайн-ритейлерах с хорошей репутацией и перед их покупкой обязательно проконсультироваться с врачом. "Не верьте обещаниям "вылечить все болезни" одной таблеткой", - заключили в "Мошеловке".

