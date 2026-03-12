https://1prime.ru/20260312/akkuyu-868237245.html

Лихачев назвал сроки запуска первого энергоблока АЭС "Аккую"

Лихачев назвал сроки запуска первого энергоблока АЭС "Аккую" - 12.03.2026, ПРАЙМ

Лихачев назвал сроки запуска первого энергоблока АЭС "Аккую"

Первый энергоблок строящейся с участием России АЭС "Аккую" в Турции должен быть обязательно запущен к декабрю 2026 года, заявил глава "Росатома" Алексей... | 12.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-12T10:49+0300

2026-03-12T10:49+0300

2026-03-12T10:59+0300

энергетика

россия

турция

рф

алексей лихачев

аэс "аккую"

росатом

росэнергоатом

атомная энергетика

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Первый энергоблок строящейся с участием России АЭС "Аккую" в Турции должен быть обязательно запущен к декабрю 2026 года, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. "Важнейшая задача - пуск блока в Турции (на АЭС "Аккую" - ред.). Для ее решения к команде "Аккую Нуклеар" подключились специалисты из "Росэнергоатома", "Титан-2" и других организаций. Блок должен быть обязательно запущен к декабрю", - подчеркнул Лихачев в ходе дня информирования атомной отрасли РФ.Лихачев напомнил, что на 2026 год запланированы еще три пуска на атомных станциях, сооружаемых с участием России - на первом блоке АЭС "Руппур" в Бангладеш, седьмом блоке АЭС "Тяньвань" и третьем блоке АЭС "Сюйдапу" в Китае.

2026

