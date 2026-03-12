Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лихачев назвал сроки запуска первого энергоблока АЭС "Аккую" - 12.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260312/akkuyu-868237245.html
Лихачев назвал сроки запуска первого энергоблока АЭС "Аккую"
Лихачев назвал сроки запуска первого энергоблока АЭС "Аккую" - 12.03.2026, ПРАЙМ
Лихачев назвал сроки запуска первого энергоблока АЭС "Аккую"
Первый энергоблок строящейся с участием России АЭС "Аккую" в Турции должен быть обязательно запущен к декабрю 2026 года, заявил глава "Росатома" Алексей... | 12.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-12T10:49+0300
2026-03-12T10:59+0300
энергетика
россия
турция
рф
алексей лихачев
аэс "аккую"
росатом
росэнергоатом
атомная энергетика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1e/860104938_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_3379935ab0bcd7dac78bd6811572ddd4.jpg
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Первый энергоблок строящейся с участием России АЭС "Аккую" в Турции должен быть обязательно запущен к декабрю 2026 года, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. "Важнейшая задача - пуск блока в Турции (на АЭС "Аккую" - ред.). Для ее решения к команде "Аккую Нуклеар" подключились специалисты из "Росэнергоатома", "Титан-2" и других организаций. Блок должен быть обязательно запущен к декабрю", - подчеркнул Лихачев в ходе дня информирования атомной отрасли РФ.Лихачев напомнил, что на 2026 год запланированы еще три пуска на атомных станциях, сооружаемых с участием России - на первом блоке АЭС "Руппур" в Бангладеш, седьмом блоке АЭС "Тяньвань" и третьем блоке АЭС "Сюйдапу" в Китае.
турция
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1e/860104938_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_f6afa9db0880dab265f6b06f4a34dcdb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, турция, рф, алексей лихачев, аэс "аккую", росатом, росэнергоатом, атомная энергетика
Энергетика, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, РФ, Алексей Лихачев, АЭС "Аккую", Росатом, Росэнергоатом, атомная энергетика
10:49 12.03.2026 (обновлено: 10:59 12.03.2026)
 
Лихачев назвал сроки запуска первого энергоблока АЭС "Аккую"

Лихачев: первый энергоблок АЭС "Аккую" должен быть запущен к декабрю 2026 года

© РИА Новости . Елена ПалажченкоУказатель на место строительства АЭС "Аккую" в Турции
Указатель на место строительства АЭС Аккую в Турции - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2026
Указатель на место строительства АЭС "Аккую" в Турции. Архивное фото
© РИА Новости . Елена Палажченко
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Первый энергоблок строящейся с участием России АЭС "Аккую" в Турции должен быть обязательно запущен к декабрю 2026 года, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"Важнейшая задача - пуск блока в Турции (на АЭС "Аккую" - ред.). Для ее решения к команде "Аккую Нуклеар" подключились специалисты из "Росэнергоатома", "Титан-2" и других организаций. Блок должен быть обязательно запущен к декабрю", - подчеркнул Лихачев в ходе дня информирования атомной отрасли РФ.
Лихачев напомнил, что на 2026 год запланированы еще три пуска на атомных станциях, сооружаемых с участием России - на первом блоке АЭС "Руппур" в Бангладеш, седьмом блоке АЭС "Тяньвань" и третьем блоке АЭС "Сюйдапу" в Китае.
 
ЭнергетикаРОССИЯТУРЦИЯРФАлексей ЛихачевАЭС "Аккую"РосатомРосэнергоатоматомная энергетика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала