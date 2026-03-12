https://1prime.ru/20260312/aktsii-868254054.html

Российский рынок акций за основную сессию повысился

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию вырос на 0,63%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,63%, до 2872,08 пункта, индекс Мосбиржи в юанях не изменился и составил 1142,19 пункта, долларовый РТС поднялся, как и индекс Мосбиржи, на 0,63%, до 1144,30 пункта.

