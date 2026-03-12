Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций за основную сессию повысился - 12.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260312/aktsii-868254054.html
Российский рынок акций за основную сессию повысился
Российский рынок акций за основную сессию повысился - 12.03.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций за основную сессию повысился
Российский рынок акций за основную торговую сессию вырос на 0,63%, следует из данных Московской биржи. | 12.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-12T19:38+0300
2026-03-12T19:38+0300
экономика
акции
рынок
россия
ртс
мосбиржа
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/73/841467397_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4ab6ac24078d2ab709b03e950d232672.jpg
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию вырос на 0,63%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,63%, до 2872,08 пункта, индекс Мосбиржи в юанях не изменился и составил 1142,19 пункта, долларовый РТС поднялся, как и индекс Мосбиржи, на 0,63%, до 1144,30 пункта.
https://1prime.ru/20260312/rynok-868237380.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/73/841467397_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_60ec305ae59571e665ea2e90931d4f29.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
акции, рынок, россия, ртс, мосбиржа
Экономика, Акции, Рынок, РОССИЯ, РТС, Мосбиржа
19:38 12.03.2026
 
Российский рынок акций за основную сессию повысился

Российский рынок акций за основную сессию повысился на 0,63%

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2026
Московская биржа. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию вырос на 0,63%, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,63%, до 2872,08 пункта, индекс Мосбиржи в юанях не изменился и составил 1142,19 пункта, долларовый РТС поднялся, как и индекс Мосбиржи, на 0,63%, до 1144,30 пункта.
Монитор с котировками рынков на экране в здании Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2026
Российский рынок акций умеренно вырос в начале торговой сессии
10:23
 
ЭкономикаАкцииРынокРОССИЯРТСМосбиржа
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала