Российский рынок акций за основную сессию повысился

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию вырос на 0,63%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,63%, до 2872,08 пункта, индекс Мосбиржи в юанях не изменился и составил 1142,19 пункта, долларовый РТС поднялся, как и индекс Мосбиржи, на 0,63%, до 1144,30 пункта.
