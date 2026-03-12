Российский рынок акций повысился в четверг на фоне дорогой нефти
Индекс Мосбиржи в четверг укрепился выше 2850 пунктов на фоне дорогой нефти
Здание Московской биржи. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга умеренно повысился на фоне дорогой нефти, закрепляясь выше 2850 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса.
Немного вверх
Российский рынок акций в основные торги четверга торговался в плюсе. При этом психологически значимый уровень 2850 пунктов по главному индексу оставался ниже дневного диапазона колебаний.
"Индекс Мосбиржи в четверг торговался на положительной территории в основном чуть ниже 2880 пунктов. Мировой рынок нефти продолжает лихорадить из-за ситуации на Ближнем Востоке, Brent снова вышла на трехзначный уровень. Рубль же ослабился до минимумов 2026 года, что вкупе с повышением сырьевых цен формирует крайне благоприятную конъюнктуру для экспортеров и их акций", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
В частности, на Мосбирже подорожали бумаги "Совкомфлота" (+1,4%), "Роснефти" (+1,6%), префы "Татнефти" (+1,2%) и "Транснефти" (+1%). Подешевели бумаги "Северстали" (-1,4%), "Алросы" (-1,2%), "Дом.РФ" (-0,8%).
Бумаги "Ренессанс страхования" (-0,9%) скорректировались на факте публикации сильного отчёта за 2025 год, считает Сергей Суверов из УК "Арикапитал". "Объём страховых премий увеличился на 21%, инвестиционный портфель вырос на 22,1%. В этом году можно ждать продолжения роста инвестиционного портфеля по мере снижения ключевой ставки ЦБ, так как в инвестиционном портфеле 70% это облигации", - говорит он.
Стоимость нефти к 19.40 мск росла на 7% до 98,4 доллара за баррель сорта Brent, а с утра максимально дорожала до 101,57 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался вечером на 0,5% до 99,7 пункта.
Прогнозы
Вероятность продолжения роста цен на нефть в ближайшие торговые сессии остается высокой, из-за чего индекс Мосбиржи продолжит удерживаться выше технической поддержки 2850 пунктов, полагает Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст".
В условиях приближения выходных участники торгов в пятницу могут проявлять сдержанность, считает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Тем не менее нельзя исключать попыток обновления годовых вершин. Прогноз по индексу Мосбиржи на конец недели – 2820-2920 пунктов", - добавляет он.