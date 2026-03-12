Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цена на алюминий обновила рекорд с начала апреля 2022 года - 12.03.2026, ПРАЙМ
Цена на алюминий обновила рекорд с начала апреля 2022 года
2026-03-12T09:34+0300
2026-03-12T09:54+0300
рынок
ближний восток
сша
иран
алюминий
цены на алюминий
рынок, ближний восток, сша, иран, алюминий, цены на алюминий
Рынок, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, США, ИРАН, алюминий, цены на алюминий
09:34 12.03.2026 (обновлено: 09:54 12.03.2026)
 
© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкАлюминий
Алюминий. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Биржевая цена алюминия днем ранее поднялась более чем на 1,5%, обновив очередной рекорд с начала апреля 2022 года, следует из биржевых данных.
По итогам торгов среды фьючерс на алюминий подорожал на 1,56% относительно предыдущего закрытия - до 3446 долларов за тонну. С начала марта металл подорожал уже на 9,5%, достигнув максимальных уровней апреля 2022 года.
Так, в ходе торгов среды показатель максимально достигал отметки в 3480,3 доллара, что стало самым высоким уровнем с 4 апреля 2022 года.
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны алюминия с поставкой через три месяца выросла на 1,5%, до 3457 долларов.
Продолжает поддерживать котировки эскалация на Ближнем Востоке, на долю этого региона приходится примерно 9% мощностей добычи алюминия в мире.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
 
