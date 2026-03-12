Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цена алюминия превысила 3500 долларов за тонну - 12.03.2026
Цена алюминия превысила 3500 долларов за тонну
Цена алюминия превысила 3500 долларов за тонну - 12.03.2026, ПРАЙМ
Цена алюминия превысила 3500 долларов за тонну
Биржевая цена алюминия растет более чем на 1,5% в среду утром, обновив рекорд с начала марта 2022 года, следует из биржевых данных. | 12.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-12T10:59+0300
2026-03-12T10:59+0300
рынок
алюминий
цены на алюминий
металлы
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Биржевая цена алюминия растет более чем на 1,5% в среду утром, обновив рекорд с начала марта 2022 года, следует из биржевых данных. По состоянию на 10.48 мск фьючерс на алюминий дорожал на 1,58% относительно предыдущего закрытия - до 3500,5 долларов за тонну. Максимально цена металла в ходе торгов поднималась до 3502 долларов. Котировки поднялись выше отметки 3500 долларов за тонну впервые с 31 марта 2022 года.
2026
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/02/864155597_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f42e4bfed6eb061913467e3322e41335.jpg
1920
1920
true
рынок, алюминий, цены на алюминий, металлы
Рынок, алюминий, цены на алюминий, металлы
10:59 12.03.2026
 
Цена алюминия превысила 3500 долларов за тонну

Цена алюминия превысила $3500 за тонну впервые с начала марта 2022 года

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Биржевая цена алюминия растет более чем на 1,5% в среду утром, обновив рекорд с начала марта 2022 года, следует из биржевых данных.
По состоянию на 10.48 мск фьючерс на алюминий дорожал на 1,58% относительно предыдущего закрытия - до 3500,5 долларов за тонну. Максимально цена металла в ходе торгов поднималась до 3502 долларов.
Котировки поднялись выше отметки 3500 долларов за тонну впервые с 31 марта 2022 года.
 
Рынокалюминийцены на алюминийметаллы
 
 
