Цена алюминия превысила 3500 долларов за тонну

2026-03-12T10:59+0300
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Биржевая цена алюминия растет более чем на 1,5% в среду утром, обновив рекорд с начала марта 2022 года, следует из биржевых данных. По состоянию на 10.48 мск фьючерс на алюминий дорожал на 1,58% относительно предыдущего закрытия - до 3500,5 долларов за тонну. Максимально цена металла в ходе торгов поднималась до 3502 долларов. Котировки поднялись выше отметки 3500 долларов за тонну впервые с 31 марта 2022 года.
