Аналитик оценил среднюю зарплату в России
Средняя зарплата в России по итогам 2025 года достигла 100,4 тысячи рублей - можно ожидать, что она теперь всегда будет выше этого уровня, рассказал РИА Новости
2026-03-12T01:16+0300
2026-03-12T01:16+0300
экономика
россия
"бкс мир инвестиций"
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Средняя зарплата в России по итогам 2025 года достигла 100,4 тысячи рублей - можно ожидать, что она теперь всегда будет выше этого уровня, рассказал РИА Новости аналитик "БКС Мир инвестиций" Кирилл Кононов. Средняя зарплата в прошлом году выросла до 100,4 тысячи рублей против 88 тысяч годом ранее. "Номинальная среднемесячная зарплата с 2000 года росла в среднем на 18% в год. Не было ни одного года, когда бы среднегодовая зарплата падала. Так что можно ожидать, что средняя номинальная зарплата теперь всегда будет выше 100 тысяч", - ждет аналитик. Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами. При этом, согласно последним доступным данным, медианная зарплата (когда у половины работающих зарплата выше этого уровня, у другой половины - ниже) в апреле 2025 года составила 73 871 рубль против 52 558 рублей двумя годами ранее.
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Средняя зарплата в России по итогам 2025 года достигла 100,4 тысячи рублей - можно ожидать, что она теперь всегда будет выше этого уровня, рассказал РИА Новости аналитик "БКС Мир инвестиций" Кирилл Кононов.
Средняя зарплата в прошлом году выросла до 100,4 тысячи рублей против 88 тысяч годом ранее.
"Номинальная среднемесячная зарплата с 2000 года росла в среднем на 18% в год. Не было ни одного года, когда бы среднегодовая зарплата падала. Так что можно ожидать, что средняя номинальная зарплата теперь всегда будет выше 100 тысяч", - ждет аналитик.
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами.
При этом, согласно последним доступным данным, медианная зарплата (когда у половины работающих зарплата выше этого уровня, у другой половины - ниже) в апреле 2025 года составила 73 871 рубль против 52 558 рублей двумя годами ранее.
 
