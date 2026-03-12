https://1prime.ru/20260312/analitik-868226231.html
Аналитик оценил среднюю зарплату в России
Аналитик оценил среднюю зарплату в России - 12.03.2026, ПРАЙМ
Аналитик оценил среднюю зарплату в России
Средняя зарплата в России по итогам 2025 года достигла 100,4 тысячи рублей - можно ожидать, что она теперь всегда будет выше этого уровня, рассказал РИА Новости | 12.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-12T01:16+0300
2026-03-12T01:16+0300
2026-03-12T01:16+0300
экономика
россия
"бкс мир инвестиций"
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868226231.jpg?1773267395
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Средняя зарплата в России по итогам 2025 года достигла 100,4 тысячи рублей - можно ожидать, что она теперь всегда будет выше этого уровня, рассказал РИА Новости аналитик "БКС Мир инвестиций" Кирилл Кононов.
Средняя зарплата в прошлом году выросла до 100,4 тысячи рублей против 88 тысяч годом ранее.
"Номинальная среднемесячная зарплата с 2000 года росла в среднем на 18% в год. Не было ни одного года, когда бы среднегодовая зарплата падала. Так что можно ожидать, что средняя номинальная зарплата теперь всегда будет выше 100 тысяч", - ждет аналитик.
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами.
При этом, согласно последним доступным данным, медианная зарплата (когда у половины работающих зарплата выше этого уровня, у другой половины - ниже) в апреле 2025 года составила 73 871 рубль против 52 558 рублей двумя годами ранее.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, "бкс мир инвестиций"
Экономика, РОССИЯ, "БКС Мир инвестиций"
Аналитик оценил среднюю зарплату в России
Аналитик Кононов: средняя зарплата в России по итогам 2025 года достигла 100 тысяч рублей
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Средняя зарплата в России по итогам 2025 года достигла 100,4 тысячи рублей - можно ожидать, что она теперь всегда будет выше этого уровня, рассказал РИА Новости аналитик "БКС Мир инвестиций" Кирилл Кононов.
Средняя зарплата в прошлом году выросла до 100,4 тысячи рублей против 88 тысяч годом ранее.
"Номинальная среднемесячная зарплата с 2000 года росла в среднем на 18% в год. Не было ни одного года, когда бы среднегодовая зарплата падала. Так что можно ожидать, что средняя номинальная зарплата теперь всегда будет выше 100 тысяч", - ждет аналитик.
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами.
При этом, согласно последним доступным данным, медианная зарплата (когда у половины работающих зарплата выше этого уровня, у другой половины - ниже) в апреле 2025 года составила 73 871 рубль против 52 558 рублей двумя годами ранее.