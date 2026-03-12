https://1prime.ru/20260312/arkhangelsk-868238610.html
В аэропорту Архангельска сняли ограничения на полеты
В аэропорту Архангельска сняли ограничения на полеты - 12.03.2026, ПРАЙМ
В аэропорту Архангельска сняли ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Архангельска ("Тала"), сообщила Росавиация. | 12.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-12T11:27+0300
2026-03-12T11:27+0300
2026-03-12T11:27+0300
бизнес
россия
росавиация
воздушный транспорт
архангельск
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864673332_0:1:800:451_1920x0_80_0_0_afb86ee867a99c6f654e40820ce75402.jpg
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Архангельска ("Тала"), сообщила Росавиация. "Аэропорт Архангельска ("Тала"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864673332_157:0:758:451_1920x0_80_0_0_32afcc087df3bb8af3fd917ba4a36e5d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, росавиация, воздушный транспорт, архангельск
Бизнес, РОССИЯ, Росавиация, Воздушный транспорт, Архангельск
В аэропорту Архангельска сняли ограничения на полеты
Росавиация сняла временные ограничения на полеты в аэропорту Архангельска