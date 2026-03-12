https://1prime.ru/20260312/azur-air-868260234.html

Azur Air в диалоге с регулятором и выстраивает с ним рабочий процесс

происшествия

бизнес

azur air

росавиация

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Авиакомпания Azur Air находится в рабочем взаимодействии с регулятором и выстраивает диалог в рамках улучшения безопасности полетов, сообщили в авиакомпании. Ранее сегодня Росавиация сообщила об ограничении срока действия сертификата эксплуатанта Azur Air до 8 июня 2026 года. "Azur air находится в рабочем взаимодействии с регулятором и выстраивает конструктивный диалог в рамках постоянного улучшения системы безопасности полетов и повышения качества операционной деятельности", - говорится в сообщении. Авиакомпания отметила, что регулярность ее полетов по итогам 2025 года составила более 90%, а неудовлетворительные результаты первых месяцев 2026 года были следствием не связанных между собой авиационных событий. "В каждом случае незапланированной посадки или возвращения самолетов в аэропорт вылета приоритетом экипажей было обеспечение полной безопасности полета, воздушного судна и пассажиров", - отметили в Azur Air.

