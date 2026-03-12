Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Azur Air в диалоге с регулятором и выстраивает с ним рабочий процесс - 12.03.2026
Azur Air в диалоге с регулятором и выстраивает с ним рабочий процесс
Azur Air в диалоге с регулятором и выстраивает с ним рабочий процесс - 12.03.2026, ПРАЙМ
Azur Air в диалоге с регулятором и выстраивает с ним рабочий процесс
Авиакомпания Azur Air находится в рабочем взаимодействии с регулятором и выстраивает диалог в рамках улучшения безопасности полетов, сообщили в авиакомпании. | 12.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-12T23:15+0300
2026-03-12T23:15+0300
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Авиакомпания Azur Air находится в рабочем взаимодействии с регулятором и выстраивает диалог в рамках улучшения безопасности полетов, сообщили в авиакомпании. Ранее сегодня Росавиация сообщила об ограничении срока действия сертификата эксплуатанта Azur Air до 8 июня 2026 года. "Azur air находится в рабочем взаимодействии с регулятором и выстраивает конструктивный диалог в рамках постоянного улучшения системы безопасности полетов и повышения качества операционной деятельности", - говорится в сообщении. Авиакомпания отметила, что регулярность ее полетов по итогам 2025 года составила более 90%, а неудовлетворительные результаты первых месяцев 2026 года были следствием не связанных между собой авиационных событий. "В каждом случае незапланированной посадки или возвращения самолетов в аэропорт вылета приоритетом экипажей было обеспечение полной безопасности полета, воздушного судна и пассажиров", - отметили в Azur Air.
бизнес, azur air, росавиация
Происшествия, Бизнес, Azur Air, Росавиация
23:15 12.03.2026
 
Azur Air в диалоге с регулятором и выстраивает с ним рабочий процесс

Azur Air находится в рабочем взаимодействии с регулятором и строит с ним диалог

© РИА Новости . Илья Питалев
Сотрудница авиакомпании AZUR air в аэропорту "Внуково"
Сотрудница авиакомпании AZUR air в аэропорту Внуково - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2026
Сотрудница авиакомпании AZUR air в аэропорту "Внуково". Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Авиакомпания Azur Air находится в рабочем взаимодействии с регулятором и выстраивает диалог в рамках улучшения безопасности полетов, сообщили в авиакомпании.
Ранее сегодня Росавиация сообщила об ограничении срока действия сертификата эксплуатанта Azur Air до 8 июня 2026 года.
"Azur air находится в рабочем взаимодействии с регулятором и выстраивает конструктивный диалог в рамках постоянного улучшения системы безопасности полетов и повышения качества операционной деятельности", - говорится в сообщении.
Авиакомпания отметила, что регулярность ее полетов по итогам 2025 года составила более 90%, а неудовлетворительные результаты первых месяцев 2026 года были следствием не связанных между собой авиационных событий.
"В каждом случае незапланированной посадки или возвращения самолетов в аэропорт вылета приоритетом экипажей было обеспечение полной безопасности полета, воздушного судна и пассажиров", - отметили в Azur Air.
Росавиация ограничила срок действия сертификата эксплуатанта Azur Air
Росавиация ограничила срок действия сертификата эксплуатанта Azur Air
