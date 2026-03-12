https://1prime.ru/20260312/banki-868232180.html

Банковская тайна при запуске единого реестра карт россиян сохранится

Банковская тайна при запуске единого реестра карт россиян сохранится - 12.03.2026, ПРАЙМ

Банковская тайна при запуске единого реестра карт россиян сохранится

Банки при проверке количества банковских карт через единый реестр, запуск которого запланирован на 2027 год, не получат информацию о россиянах, которая является | 12.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-12T07:40+0300

2026-03-12T07:40+0300

2026-03-12T07:47+0300

банки

финансы

россия

банк россия

банк россии

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868232180.jpg?1773290836

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Банки при проверке количества банковских карт через единый реестр, запуск которого запланирован на 2027 год, не получат информацию о россиянах, которая является банковской тайной, сообщили в пресс-службе Банка России. В ноябре прошлого года в интервью РИА Новости директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров говорил, что ЦБ и банки работают над созданием единого реестра платежных карт - чтобы банк при обращении человека за новой картой видел, сколько у него карт в других кредитных организациях. "Информация, которая по сути является банковской тайной, так и останется банковской тайной. Например, банк не увидит из реестра, сколько у конкретного гражданина карт в других банках и в каких именно", - приводит комментарий пресс-службы ЦБ газета "Известия".

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, россия, банк россия, банк россии