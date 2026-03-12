Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Банковская тайна при запуске единого реестра карт россиян сохранится - 12.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260312/banki-868232180.html
Банковская тайна при запуске единого реестра карт россиян сохранится
Банковская тайна при запуске единого реестра карт россиян сохранится - 12.03.2026, ПРАЙМ
Банковская тайна при запуске единого реестра карт россиян сохранится
Банки при проверке количества банковских карт через единый реестр, запуск которого запланирован на 2027 год, не получат информацию о россиянах, которая является | 12.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-12T07:40+0300
2026-03-12T07:47+0300
банки
финансы
россия
банк россия
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868232180.jpg?1773290836
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Банки при проверке количества банковских карт через единый реестр, запуск которого запланирован на 2027 год, не получат информацию о россиянах, которая является банковской тайной, сообщили в пресс-службе Банка России. В ноябре прошлого года в интервью РИА Новости директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров говорил, что ЦБ и банки работают над созданием единого реестра платежных карт - чтобы банк при обращении человека за новой картой видел, сколько у него карт в других кредитных организациях. "Информация, которая по сути является банковской тайной, так и останется банковской тайной. Например, банк не увидит из реестра, сколько у конкретного гражданина карт в других банках и в каких именно", - приводит комментарий пресс-службы ЦБ газета "Известия".
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, финансы, россия, банк россия, банк россии
Банки, Финансы, РОССИЯ, банк Россия, Банк России
07:40 12.03.2026 (обновлено: 07:47 12.03.2026)
 
Банковская тайна при запуске единого реестра карт россиян сохранится

ЦБ: банковская тайна при запуске единого реестра карт россиян сохранится

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Банки при проверке количества банковских карт через единый реестр, запуск которого запланирован на 2027 год, не получат информацию о россиянах, которая является банковской тайной, сообщили в пресс-службе Банка России.
В ноябре прошлого года в интервью РИА Новости директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров говорил, что ЦБ и банки работают над созданием единого реестра платежных карт - чтобы банк при обращении человека за новой картой видел, сколько у него карт в других кредитных организациях.
"Информация, которая по сути является банковской тайной, так и останется банковской тайной. Например, банк не увидит из реестра, сколько у конкретного гражданина карт в других банках и в каких именно", - приводит комментарий пресс-службы ЦБ газета "Известия".
 
БанкиФинансыРОССИЯбанк РоссияБанк России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала