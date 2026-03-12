Банковская тайна при запуске единого реестра карт россиян сохранится

https://1prime.ru/20260312/banki-868232180.html
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Банки при проверке количества банковских карт через единый реестр, запуск которого запланирован на 2027 год, не получат информацию о россиянах, которая является банковской тайной, сообщили в пресс-службе Банка России. В ноябре прошлого года в интервью РИА Новости директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров говорил, что ЦБ и банки работают над созданием единого реестра платежных карт - чтобы банк при обращении человека за новой картой видел, сколько у него карт в других кредитных организациях. "Информация, которая по сути является банковской тайной, так и останется банковской тайной. Например, банк не увидит из реестра, сколько у конкретного гражданина карт в других банках и в каких именно", - приводит комментарий пресс-службы ЦБ газета "Известия".
