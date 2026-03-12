https://1prime.ru/20260312/bilety-868234066.html

В России разрешат возвращать билеты на электрички онлайн

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Билеты на пригородные поезда с указанием мест в России с 1 сентября 2026 года можно будет возвращать не только в кассе, но и онлайн, сообщил Минтранс РФ. "С 1 сентября оформить возврат билета на электричку с указанием мест можно будет не только в кассе, но и через другие каналы – например, через мобильные приложения или сайты перевозчиков. Соответствующие изменения утверждены приказом Минтранса", - говорится в сообщении Минтранса.Процедура будет проводиться согласно правилам перевозчика, включая размер комиссии за оформление. "При этом сами условия возврата остаются прежними: при возврате более чем за 2 часа до отправления возвращается полная стоимость проезда, за вычетом сбора. Если до отправления менее чем 2 часа, вернется 50% стоимости", - поясняет министерство.

