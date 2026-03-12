https://1prime.ru/20260312/bilety-868234066.html
В России разрешат возвращать билеты на электрички онлайн
В России разрешат возвращать билеты на электрички онлайн - 12.03.2026, ПРАЙМ
В России разрешат возвращать билеты на электрички онлайн
Билеты на пригородные поезда с указанием мест в России с 1 сентября 2026 года можно будет возвращать не только в кассе, но и онлайн, сообщил Минтранс РФ. | 12.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-12T09:18+0300
2026-03-12T09:18+0300
2026-03-12T09:18+0300
бизнес
россия
рф
транспорт
железнодорожный транспорт
https://cdnn.1prime.ru/img/83674/45/836744555_0:132:1045:720_1920x0_80_0_0_eb4b64f41d3d9eb46a1a8328ab387728.jpg
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Билеты на пригородные поезда с указанием мест в России с 1 сентября 2026 года можно будет возвращать не только в кассе, но и онлайн, сообщил Минтранс РФ. "С 1 сентября оформить возврат билета на электричку с указанием мест можно будет не только в кассе, но и через другие каналы – например, через мобильные приложения или сайты перевозчиков. Соответствующие изменения утверждены приказом Минтранса", - говорится в сообщении Минтранса.Процедура будет проводиться согласно правилам перевозчика, включая размер комиссии за оформление. "При этом сами условия возврата остаются прежними: при возврате более чем за 2 часа до отправления возвращается полная стоимость проезда, за вычетом сбора. Если до отправления менее чем 2 часа, вернется 50% стоимости", - поясняет министерство.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83674/45/836744555_0:34:1045:818_1920x0_80_0_0_2b32474b536ca510d70dc186f1fc2d54.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, рф, транспорт, железнодорожный транспорт
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Транспорт, железнодорожный транспорт
В России разрешат возвращать билеты на электрички онлайн
Минтранс: билеты на электрички с указанием мест с 1 сентября можно будет возвращать онлайн
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Билеты на пригородные поезда с указанием мест в России с 1 сентября 2026 года можно будет возвращать не только в кассе, но и онлайн, сообщил Минтранс РФ.
"С 1 сентября оформить возврат билета на электричку с указанием мест можно будет не только в кассе, но и через другие каналы – например, через мобильные приложения или сайты перевозчиков. Соответствующие изменения утверждены приказом Минтранса", - говорится в сообщении Минтранса.
Процедура будет проводиться согласно правилам перевозчика, включая размер комиссии за оформление.
"При этом сами условия возврата остаются прежними: при возврате более чем за 2 часа до отправления возвращается полная стоимость проезда, за вычетом сбора. Если до отправления менее чем 2 часа, вернется 50% стоимости", - поясняет министерство.