В России разрешат возвращать билеты на электрички онлайн - 12.03.2026
В России разрешат возвращать билеты на электрички онлайн
2026-03-12T09:18+0300
2026-03-12T09:18+0300
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Билеты на пригородные поезда с указанием мест в России с 1 сентября 2026 года можно будет возвращать не только в кассе, но и онлайн, сообщил Минтранс РФ. &quot;С 1 сентября оформить возврат билета на электричку с указанием мест можно будет не только в кассе, но и через другие каналы – например, через мобильные приложения или сайты перевозчиков. Соответствующие изменения утверждены приказом Минтранса&quot;, - говорится в сообщении Минтранса.Процедура будет проводиться согласно правилам перевозчика, включая размер комиссии за оформление. "При этом сами условия возврата остаются прежними: при возврате более чем за 2 часа до отправления возвращается полная стоимость проезда, за вычетом сбора. Если до отправления менее чем 2 часа, вернется 50% стоимости", - поясняет министерство.
09:18 12.03.2026
 
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Билеты на пригородные поезда с указанием мест в России с 1 сентября 2026 года можно будет возвращать не только в кассе, но и онлайн, сообщил Минтранс РФ.

"С 1 сентября оформить возврат билета на электричку с указанием мест можно будет не только в кассе, но и через другие каналы – например, через мобильные приложения или сайты перевозчиков. Соответствующие изменения утверждены приказом Минтранса", - говорится в сообщении Минтранса.

Процедура будет проводиться согласно правилам перевозчика, включая размер комиссии за оформление.
"При этом сами условия возврата остаются прежними: при возврате более чем за 2 часа до отправления возвращается полная стоимость проезда, за вычетом сбора. Если до отправления менее чем 2 часа, вернется 50% стоимости", - поясняет министерство.
 
