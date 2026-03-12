https://1prime.ru/20260312/birzha-868255746.html

Петербургская биржа может сотрудничать с Таджикистаном

12.03.2026

АО "Петербургская биржа" рассматривает возможность сотрудничества с Таджикистаном, сообщает пресс-служба торгпредства РФ в Душанбе.

ДУШАНБЕ, 12 мар – ПРАЙМ. АО "Петербургская биржа" рассматривает возможность сотрудничества с Таджикистаном, сообщает пресс-служба торгпредства РФ в Душанбе. По ее данным, планы по развитию обсудили в Душанбе управляющий директор Петербургской биржи Александр Павлов и торгпред РФ в Таджикистане Александр Рыбас. "В ходе встречи директора биржи и торгпреда РФ в Душанбе были обсуждены планы по развитию деятельности в Таджикистане и организация биржевой торговли рядом ключевых товаров на таджикистанском рынке", - говорится в информации. По данным пресс-службы, стороны обсудили развитие современных механизмов электронной торговли, систему электронных торгов биржи, позволяющую заключать сделки в цифровом формате и обеспечивать прозрачное формирование рыночных цен. "По итогам встречи стороны также обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия, включая обмен межгосударственным опытом, развитие современных механизмов биржевой торговли в Таджикистане, а также проведение обучения таджикистанских специалистов", - добавили в торгпредстве. Биржа входит в тройку крупнейших товарных бирж мира и является ведущей площадкой в Евразии по торговле энергоресурсами. На бирже осуществляются торги нефтью и нефтепродуктами, природным газом, углем, лесоматериалами, минеральными удобрениями и рядом других сырьевых товаров.

