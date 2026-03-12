Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Петербургская биржа может сотрудничать с Таджикистаном - 12.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260312/birzha-868255746.html
Петербургская биржа может сотрудничать с Таджикистаном
Петербургская биржа может сотрудничать с Таджикистаном - 12.03.2026, ПРАЙМ
Петербургская биржа может сотрудничать с Таджикистаном
АО "Петербургская биржа" рассматривает возможность сотрудничества с Таджикистаном, сообщает пресс-служба торгпредства РФ в Душанбе. | 12.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-12T20:29+0300
2026-03-12T20:29+0300
экономика
россия
таджикистан
рф
душанбе
https://cdnn.1prime.ru/img/76477/54/764775471_0:82:1500:926_1920x0_80_0_0_df8027fad1652713df8234713049537b.jpg
ДУШАНБЕ, 12 мар – ПРАЙМ. АО "Петербургская биржа" рассматривает возможность сотрудничества с Таджикистаном, сообщает пресс-служба торгпредства РФ в Душанбе. По ее данным, планы по развитию обсудили в Душанбе управляющий директор Петербургской биржи Александр Павлов и торгпред РФ в Таджикистане Александр Рыбас. "В ходе встречи директора биржи и торгпреда РФ в Душанбе были обсуждены планы по развитию деятельности в Таджикистане и организация биржевой торговли рядом ключевых товаров на таджикистанском рынке", - говорится в информации. По данным пресс-службы, стороны обсудили развитие современных механизмов электронной торговли, систему электронных торгов биржи, позволяющую заключать сделки в цифровом формате и обеспечивать прозрачное формирование рыночных цен. "По итогам встречи стороны также обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия, включая обмен межгосударственным опытом, развитие современных механизмов биржевой торговли в Таджикистане, а также проведение обучения таджикистанских специалистов", - добавили в торгпредстве. Биржа входит в тройку крупнейших товарных бирж мира и является ведущей площадкой в Евразии по торговле энергоресурсами. На бирже осуществляются торги нефтью и нефтепродуктами, природным газом, углем, лесоматериалами, минеральными удобрениями и рядом других сырьевых товаров.
https://1prime.ru/20260311/gaz-868220374.html
таджикистан
рф
душанбе
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76477/54/764775471_78:0:1422:1008_1920x0_80_0_0_e7ff97b35b09030f77ee2c1deb26c34f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, таджикистан, рф, душанбе
Экономика, РОССИЯ, ТАДЖИКИСТАН, РФ, Душанбе
20:29 12.03.2026
 
Петербургская биржа может сотрудничать с Таджикистаном

Петербургская биржа рассматривает возможность сотрудничества с Таджикистаном

© РИА Новости . Сергей Кузнецов | Перейти в медиабанкСотрудники в офисе московской биржи
Сотрудники в офисе московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2026
Сотрудники в офисе московской биржи. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Кузнецов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ДУШАНБЕ, 12 мар – ПРАЙМ. АО "Петербургская биржа" рассматривает возможность сотрудничества с Таджикистаном, сообщает пресс-служба торгпредства РФ в Душанбе.
По ее данным, планы по развитию обсудили в Душанбе управляющий директор Петербургской биржи Александр Павлов и торгпред РФ в Таджикистане Александр Рыбас.
"В ходе встречи директора биржи и торгпреда РФ в Душанбе были обсуждены планы по развитию деятельности в Таджикистане и организация биржевой торговли рядом ключевых товаров на таджикистанском рынке", - говорится в информации.
По данным пресс-службы, стороны обсудили развитие современных механизмов электронной торговли, систему электронных торгов биржи, позволяющую заключать сделки в цифровом формате и обеспечивать прозрачное формирование рыночных цен.
"По итогам встречи стороны также обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия, включая обмен межгосударственным опытом, развитие современных механизмов биржевой торговли в Таджикистане, а также проведение обучения таджикистанских специалистов", - добавили в торгпредстве.
Биржа входит в тройку крупнейших товарных бирж мира и является ведущей площадкой в Евразии по торговле энергоресурсами. На бирже осуществляются торги нефтью и нефтепродуктами, природным газом, углем, лесоматериалами, минеральными удобрениями и рядом других сырьевых товаров.
Сотрудник газоприемной станции - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2026
В Европе биржевые цены на газ выросли на 3%
Вчера, 20:29
 
ЭкономикаРОССИЯТАДЖИКИСТАНРФДушанбе
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала