Биткоин выше $70 000, впереди прорывы

По мнению экспертов инвестиционного фонда "Майнинг" УК "Рекорд Капитал", вопрос о том, почему биткоин не удерживается выше $70000, содержит распространённое заблуждение: $70000 — психологически красивая цифра, но технически совсем не значимая. Цена сейчас торгуется в восходящем канале диапазоном $64750–$76600, и $70000 — просто середина этого коридора, не уровень поддержки и не сопротивление.Настоящая битва разворачивается за другую отметку: для запуска новой фазы роста необходимо дневное закрытие выше $79600 — именно это закрытие разрушит текущую канальную структуру и откроет дорогу к $83500–84000. Пока этого не произошло, рынок находится в режиме ожидания, и любые колебания внутри канала — это просто рыночный шум, а не смена тренда.Главные факторы, удерживающие покупателей от активности, лежат за пределами графика. Война между США, Израилем и Ираном продолжает эскалировать: КСИР перешел к режиму непрерывных атак, Иран озвучивает сценарии нефти по $200 — и это напрямую бьёт по инфляционным ожиданиям. Рост нефти одновременно снижает вероятность смягчения политики ФРС и поддерживает доллар, что давит на все рисковые активы.На этом фоне 18 марта рынок ждёт заседания ФРС США и выступления Пауэлла — два события, которые способны задать тон на остаток месяца. Есть и позитив: спот ETF фиксируют приток институциональных денег второй день подряд — это тихий, но реальный сигнал того, что крупный капитал начинает занимать позицию.Рекомендация участникам рынка одна: следите не за $70000, а за правильными уровнями. Закрытие недели около $74000 станет первым позитивным сигналом до конца марта и подтвердит, что инициатива переходит к покупателям. Пробой $79600 с закреплением — это уже точка входа для более агрессивных позиций с прицелом на $83500–84000.Проникновение "цифры" на мировой финансовый рынок уверенно продолжается. На фоне ожидаемой дедолларизации мировой финансовой системы роль цифровых валют и энергоемких блокчейн-вычислений для финансовой отрасли только будут усиливаться. Вместе с ними критически растет важность сохранения позиций России как энергетической сверхдержавы для развития отрасли майнинговых и иных ЦОДов. Промышленный майнинг сегодня – это дополнительная монетизация природных ресурсов, обеспечение ликвидности для трансграничных расчетов и развитие инвестиционных сервисов для квалифицированных инвесторов на многообещающем российском финансовом рынке.Автор обзора – Александр Барышников, управляющий фондом "Майнинг" УК "Рекорд Капитал"
