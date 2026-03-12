https://1prime.ru/20260312/blokada-868243603.html

Сийярто обвинил Украину в попытке полной энергетической блокады Венгрии

энергетика

газ

венгрия

украина

рф

петер сийярто

facebook

газопровод "турецкий поток"

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/08/861950791_0:53:1344:809_1920x0_80_0_0_0e428037007624c75a11fa10362b5c33.jpg

будапешт, 12 мар - ПРАЙМ. Украина пытается добиться полной энергетической блокады Венгрии, вслед за остановкой нефтепровода "Дружба" атакуя газопровод "Турецкий поток", заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Украина хочет ввести тотальную энергетическую блокаду Венгрии, Украина хочет сделать полностью невозможным энергоснабжение Венгрии, поскольку украинцы уже блокируют наши поставки нефти, а теперь хотят заблокировать и поставки газа", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

2026

