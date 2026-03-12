Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сийярто обвинил Украину в попытке полной энергетической блокады Венгрии
Сийярто обвинил Украину в попытке полной энергетической блокады Венгрии
будапешт, 12 мар - ПРАЙМ. Украина пытается добиться полной энергетической блокады Венгрии, вслед за остановкой нефтепровода "Дружба" атакуя газопровод "Турецкий поток", заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Украина хочет ввести тотальную энергетическую блокаду Венгрии, Украина хочет сделать полностью невозможным энергоснабжение Венгрии, поскольку украинцы уже блокируют наши поставки нефти, а теперь хотят заблокировать и поставки газа", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Сийярто обвинил Украину в попытке полной энергетической блокады Венгрии

© РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава МИД Венгрии Петер Сийярто во время интервью агентству РИА Новости в Москве
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто во время интервью агентству РИА Новости в Москве - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
будапешт, 12 мар - ПРАЙМ. Украина пытается добиться полной энергетической блокады Венгрии, вслед за остановкой нефтепровода "Дружба" атакуя газопровод "Турецкий поток", заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Украина хочет ввести тотальную энергетическую блокаду Венгрии, Украина хочет сделать полностью невозможным энергоснабжение Венгрии, поскольку украинцы уже блокируют наши поставки нефти, а теперь хотят заблокировать и поставки газа", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
