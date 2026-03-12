https://1prime.ru/20260312/blokada-868243603.html
Сийярто обвинил Украину в попытке полной энергетической блокады Венгрии
Сийярто обвинил Украину в попытке полной энергетической блокады Венгрии - 12.03.2026, ПРАЙМ
Сийярто обвинил Украину в попытке полной энергетической блокады Венгрии
Украина пытается добиться полной энергетической блокады Венгрии, вслед за остановкой нефтепровода "Дружба" атакуя газопровод "Турецкий поток", заявил венгерский | 12.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-12T13:58+0300
2026-03-12T13:58+0300
2026-03-12T13:58+0300
энергетика
газ
венгрия
украина
рф
петер сийярто
facebook
газопровод "турецкий поток"
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/08/861950791_0:53:1344:809_1920x0_80_0_0_0e428037007624c75a11fa10362b5c33.jpg
будапешт, 12 мар - ПРАЙМ. Украина пытается добиться полной энергетической блокады Венгрии, вслед за остановкой нефтепровода "Дружба" атакуя газопровод "Турецкий поток", заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Украина хочет ввести тотальную энергетическую блокаду Венгрии, Украина хочет сделать полностью невозможным энергоснабжение Венгрии, поскольку украинцы уже блокируют наши поставки нефти, а теперь хотят заблокировать и поставки газа", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
венгрия
украина
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/08/861950791_98:0:1247:862_1920x0_80_0_0_bbc73ced56683d7acd95e175ce7a6210.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, венгрия, украина, рф, петер сийярто, facebook, газопровод "турецкий поток"
Энергетика, Газ, ВЕНГРИЯ, УКРАИНА, РФ, Петер Сийярто, Facebook, Газопровод "Турецкий поток"
Сийярто обвинил Украину в попытке полной энергетической блокады Венгрии
Глава МИД Сийярто: Украина пытается добиться полной энергетической блокады Венгрии