Бразилия в феврале увеличила поставки арахиса в Россию в 1,5 раза - 12.03.2026
Бразилия в феврале увеличила поставки арахиса в Россию в 1,5 раза
2026-03-12T03:17+0300
2026-03-12T03:17+0300
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Бразилия в феврале этого года увеличила поставки арахиса в Россию в 1,5 раза в годовом выражении, подсчитало РИА Новости по данным бразильской статслужбы. Так, объем бразильского экспорта арахиса в Россию в феврале этого года достиг 6,6 миллиона долларов (6,1 тысячи тонн). Это в 1,5 раза больше, чем в прошлом феврале, но на 6,7% меньше, чем в январе. Суммарный экспорт земляного ореха Бразилией по итогам месяца достиг 19,9 миллиона долларов (почти 18 тысяч тонн). При этом Россия стала главным покупателем. Кроме нее, в пятерку вошли ЮАР (2,7 миллиона долларов), Нидерланды (2,5 миллиона), Польша (1,02 миллиона) и Великобритания (991 тысяча). За 2025 год бразильцы экспортировали арахиса на 366,9 миллиона долларов (311,5 тысячи тонн), из которых более пятой части пришлись на Россию. Россияне за год получили 67,8 тысячи тонн арахиса на 82,2 миллиона долларов (на 11,3% меньше, чем годом ранее).
03:17 12.03.2026
 
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Бразилия в феврале этого года увеличила поставки арахиса в Россию в 1,5 раза в годовом выражении, подсчитало РИА Новости по данным бразильской статслужбы.
Так, объем бразильского экспорта арахиса в Россию в феврале этого года достиг 6,6 миллиона долларов (6,1 тысячи тонн). Это в 1,5 раза больше, чем в прошлом феврале, но на 6,7% меньше, чем в январе.
Суммарный экспорт земляного ореха Бразилией по итогам месяца достиг 19,9 миллиона долларов (почти 18 тысяч тонн). При этом Россия стала главным покупателем. Кроме нее, в пятерку вошли ЮАР (2,7 миллиона долларов), Нидерланды (2,5 миллиона), Польша (1,02 миллиона) и Великобритания (991 тысяча).
За 2025 год бразильцы экспортировали арахиса на 366,9 миллиона долларов (311,5 тысячи тонн), из которых более пятой части пришлись на Россию. Россияне за год получили 67,8 тысячи тонн арахиса на 82,2 миллиона долларов (на 11,3% меньше, чем годом ранее).
 
