Бразилия в феврале увеличила поставки арахиса в Россию в 1,5 раза

Бразилия в феврале увеличила поставки арахиса в Россию в 1,5 раза

2026-03-12T03:17+0300

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Бразилия в феврале этого года увеличила поставки арахиса в Россию в 1,5 раза в годовом выражении, подсчитало РИА Новости по данным бразильской статслужбы. Так, объем бразильского экспорта арахиса в Россию в феврале этого года достиг 6,6 миллиона долларов (6,1 тысячи тонн). Это в 1,5 раза больше, чем в прошлом феврале, но на 6,7% меньше, чем в январе. Суммарный экспорт земляного ореха Бразилией по итогам месяца достиг 19,9 миллиона долларов (почти 18 тысяч тонн). При этом Россия стала главным покупателем. Кроме нее, в пятерку вошли ЮАР (2,7 миллиона долларов), Нидерланды (2,5 миллиона), Польша (1,02 миллиона) и Великобритания (991 тысяча). За 2025 год бразильцы экспортировали арахиса на 366,9 миллиона долларов (311,5 тысячи тонн), из которых более пятой части пришлись на Россию. Россияне за год получили 67,8 тысячи тонн арахиса на 82,2 миллиона долларов (на 11,3% меньше, чем годом ранее).

