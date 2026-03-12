https://1prime.ru/20260312/brend-868246692.html

Завод "Кристалл" подал иск в суд на правообладателя бренда Trump

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Калужский ликеро-водочный завод "Кристалл" подал иск в Суд по интеллектуальным правам (СИП) с требованием досрочно прекратить правовую охрану в России товарного знака Trump в отношении алкогольной продукции, но рассчитывает на сотрудничество с нынешним правообладателем, которым выступает американская компания DTTM Operations, LLC, сообщили РИА Новости в пресс-службе завода. В декабре прошлого года в базе Роспатента была опубликована заявка от завода на регистрацию товарного знака Trump. Под брендом могут выпускаться алкоголь, в том числе виски и водка, а также безалкогольные напитки. Позже председатель совета директоров ПАО "АГК" (материнская компания КЛВЗ "Кристалл") Павел Победкин сообщал РИА Новости, что "Кристалл" не исключает выпуск алкоголя под брендом Trump при условии интереса со стороны правообладателя торговой марки, ему было направлено соответствующее предложение. "ООО "КЛВЗ Кристалл" (входит в ПАО "Алкогольная Группа Кристалл") подало иск в Суд по интеллектуальным правам с требованием досрочно прекратить правовую охрану в России товарного знака Trump в отношении товаров 33-го класса Международной классификации товаров и услуг (алкогольная продукция). При этом, вне зависимости от исхода судебных слушаний, КЛВЗ рассчитывает в будущем наладить конструктивное сотрудничество с нынешним правообладателем", - говорится в сообщении завода. Ответчиком по делу выступает "ДТТМ Оперэйшнс", ЛЛК (DTTM Operations, LLC) - американская компания, аффилированная с президентом США Дональдом Трампом: она управляет или владеет правами на использование товарных знаков со словесным обозначением Trump во многих странах мира, включая Россию. В декабре 2025 года "КЛВЗ Кристалл" в досудебном порядке предложил американской компании три варианта решения вопроса с товарным знаком Trump: отказаться от прав на бренд в пользу Роспатента, продать права на использование товарного знака заводу или дать согласие на регистрацию заводом схожего товарного знака для алкогольной продукции. Поскольку в установленный законом двухмесячный срок никакого ответа от "ДТТМ Оперэйшнс" не поступило, КЛВЗ принял решение обратиться с иском в СИП. Как отмечается в исковом заявлении, еще 29 декабря 2008 года Роспатент зарегистрировал в России товарный знак Trump в отношении алкогольной продукции на имя физического лица - Доналд Джей Трамп. С 10 марта 2017 года - через полтора месяца после первой инаугурации Трампа на пост президента США - по договору об отчуждении исключительного права правообладателем бренда в России стала "ДТТМ Оперэйшнс". Изучив открытые источники, юристы истца пришли к выводу, что товарный знак Trump "непрерывно не использовался и не используется его владельцем на территории РФ в отношении указанных товаров 33 класса МКТУ ни в какие периоды существования данного товарного знака", что стало основанием для иска, пояснили в пресс-службе завода. Несмотря на подачу искового заявления, "КЛВЗ Кристалл" по-прежнему выражает готовность к сотрудничеству с "ДТТМ Оперэйшнс" вплоть до совместного использования торгового знака. Одним из вариантов сотрудничества могло бы стать лицензионное производство продуктов под брендом Trump на мощностях КЛВЗ для экспортных рынков.

