Долговая нагрузка на региональные бюджеты в 2025 году выросла

12.03.2026, ПРАЙМ

Долговая нагрузка на региональные бюджеты в 2025 году выросла

Суммарный госдолг регионов РФ по итогам 2025 года вырос на 10,6% и составил 3,481 триллиона рублей. В 51 регионе объем госдолга снизился и в 38 – вырос...

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Суммарный госдолг регионов РФ по итогам 2025 года вырос на 10,6% и составил 3,481 триллиона рублей. В 51 регионе объем госдолга снизился и в 38 – вырос. Долговая нагрузка на региональные бюджеты выросла на 1,1 п.п. и составила 18,9%.По данным Министерства финансов РФ, суммарный объем государственного долга всех субъектов РФ по итогам 2025 года вырос на 10,6%, и на 1 января 2026 года составил 3,481 триллиона рублей. В абсолютном выражении государственный долг увеличился на 333,5 миллиарда рублей.Объем муниципального государственного долга по итогам 2025 года вырос на 3,1% и составил 391,6 миллиарда рублей. Суммарный объем государственного долга всех субъектов РФ и долга муниципальных образований, входящих в состав субъектов РФ, на 1 января 2026 года составил 3,873 триллиона рублей, что на 9,8% выше, чем годом ранее.Налоговые и неналоговые доходы бюджетов субъектов РФ в 2025 году также выросли, но существенно скромнее, чем годом ранее: всего на 4,4% против 13,4% по итогам 2024 года.В структуре госдолга выросла доля коммерческих кредитовСтруктура государственного долга в 2025 году по сравнению с итогами 2024 года заметно не изменилась. На бюджетные кредиты всё также приходится большая часть региональной задолженности, но за прошедший 2025 год их доля сократилась на 11,1 процентных пункта до 67,3%. Выпуск региональных долговых ценных бумаг пользуется все меньшей популярностью у местных властей. В общей структуре госдолга их доля еще сократились (до 11,8% с 12,2% годом ранее). Выпадающие доходы региональные власти вынуждены компенсировать за счет привлечения коммерческих кредитов, доля которых по итогам прошедшего года составила почти пятую часть в общем объеме задолженности (19,4% против 7,2% в 2024 году). Снизилась и доля государственных гарантий. По итогам 2025 года она составила 1,4% против 2% в 2024 году. Информация о структуре государственного долга регионов приведена в таблице.Уровень долговой нагрузки заметно снизилсяДля определения уровня долговой нагрузки эксперты Центра экономических исследований "РИА Рейтинг" составили рейтинг субъектов РФ по уровню долговой нагрузки, который отражает картину распределения региональных долгов и их динамику в 2025 году. В рейтинге использовались данные Федерального казначейства и Минфина РФ о долговых обязательствах и доходах региональных бюджетов. В качестве меры долговой нагрузки в рейтинге использовалось отношение государственного долга субъектов РФ на 1 января 2026 года к налоговым и неналоговым доходам региональных бюджетов за 2025 год.Отношение суммарного госдолга регионов на 1 января 2026 года к суммарному объему налоговых и неналоговых доходов за 2025 год составило 18,9%, что на 1,1 процентных пункта выше, чем по итогам предыдущего года. Диапазон значений в региональном разрезе снова расширился и варьируется от 1,6% в Ненецком автономном округе до 122,5% в Архангельской области.Лидирующая группа ужалась до шести регионовПо сравнению с результатами 2024 года, лидирующая группа регионов сократилась почти на половину и в ее составе всего шесть регионов РФ. В эту группу входят те регионы, у которых государственный долг составляет менее 10% от объема налоговых и неналоговых доходов бюджетов. По итогам 2025 года в число лидеров вошли: Ненецкий автономный округ, Севастополь, Москва, Ленинградская область, Санкт-Петербург и Республика Крым. Стоит отметить, что в перечисленных регионах единой динамики долговой нагрузки за прошедший год не наблюдается.В шести регионах РФ долговая нагрузка на бюджет выше 70%Архангельская область заняла последнюю строчку рейтинга по уровню долговой нагрузки, где отношение госдолга к налоговым и неналоговым доходам по итогам 2025 года выросло на 33,5 процентных пункта до 122,5%. За прошедший год объем областного госдолга увеличился на 28,4%, в то время как объем налоговых и неналоговых доходов за 2025 год снизился на 6,8%.Вторую строчку с конца занимает Мурманская область, в которой так же существенно выросла долговая нагрузка на бюджет (+22,4 п.п. до 77,6%). Такому результату способствовал опережающий рост государственного долга бюджета (+ 45,6%), который слабо компенсировался увеличением налоговых и неналоговых доходов бюджета области (+3,7%).Третье и четвертое место с конца рейтинга занимают Томская область и Нижегородская область с результатом 77,2% и 77,1% соответственно. В данных регионах наращивание объема заимствований проходило на фоне снижения налоговых и неналоговых доходов бюджетов.В целом же, в 15 регионах РФ государственный долг на 1 января 2026 года превышает 50% от объема налоговых и неналоговых доходов бюджета. Из них всего шести субъектах РФ госдолг превышает 70% налоговых и неналоговых доходов.В большинстве регионов долговая нагрузка снизиласьЗа прошедший 2025 год уровень долговой нагрузки в подавляющем большинстве российских регионов снизился. Отношение государственного долга к налоговым и неналоговым доходам сократилось в 57 регионах РФ. Из них в трех субъектах РФ снижение превысило 20 процентных пунктов. Наиболее существенный сокращение наблюдается в Еврейской автономной области (-22 п.п.), что обусловлено существенным ростом налоговых и неналоговых доходов бюджета (+36,3%) и небольшим сокращением объема госдолга (-4,8%). Следом идет Республика Калмыкия, где долговая нагрузка снизилась на 21,2 процентных пункта за счет погашения четверти объема госдолга (-25,9%) и роста на 15,4% объема налоговых и неналоговых доходов бюджета. Долговая нагрузка в Курганской области сократилась на 20,3 п.п. за счет снижения на 36,4% объема госдолга и увеличения на 23,7% налоговых и неналоговых доходов бюджета. В остальных регионах снижение долговой нагрузки не превысило 20 процентных пунктов.Самое существенное увеличение отношения госдолга к налоговым и неналоговым доходам бюджета наблюдается в Кемеровской области (+37,8 п.п.), что стало следствием резкого наращивания объема заимствований (на 76,1% вырос объем госдолга) и снижения налоговых и неналоговых доходов бюджета на 12,9%. Долговая нагрузка Архангельской области выросла на 33,5 п.п. до 122,5%, а в Мурманской области отношение госдолга к налоговым и неналоговым доходам составляет 77,6%, что на 22,4 п.п. хуже, чем в 2024 году (о причинах было сказано выше). Долговая нагрузка Республики Коми и Иркутской области выросла на 20,8 п.п. и 20,7 п.п. соответственно. В остальных 27 регионах по итогам 2025 года уровень долговой нагрузки вырос не более чем на 19 процентных пунктов.Объем госдолга вырос в 38 регионах РФПо итогам 2025 года абсолютный объем государственного долга снизился в 51 российском регионе и в 38 регионах – вырос.Лидером по положительной динамике по итогам 2025 года стал Ставропольский край, чей госдолг снизился на 51,6% за счет погашения части задолженности по бюджетным кредитам и облигационному займу. Объем государственного долга Республики Марий Эл сократился на 47%, Карачаево-Черкесской Республики - на 45,2%, в Брянской области - на 44,1%. Во всех перечисленных регионах объем государственного долга снизился благодаря частичному погашению бюджетных кредитов. Еще в пяти регионах – Курганской области, Ивановской области, Тамбовской области, Республике Адыгея и Кабардино-Балкарской Республике - снижение превышает 30%.Самый значительный прирост госдолга наблюдается в Ямало-Ненецком автономном округе (+691,3%), что хоть и привело к резкому увеличению долговой нагрузки на окружной бюджет, но ее уровень остается приемлемым (15,8%). Увеличение объема госдолга произошло в основном за счет выпуска облигационного займа на 36 млрд руб. В Тюменской области объем государственного долга вырос на 459,2% в основном за счет полученных коммерческих кредитов. Власти Сахалинской области и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры также нарастили заимствования в кредитных организациях, что привело к росту объемов госдолга на 447,1% и 435,5% соответственно. Еще в двух российских регионах – Иркутской области и Севастополе - прирост государственного долга по итогам 2025 года превысил 100%.Нижегородская область и Москва сместили Московскую область с первого места по абсолютному значению госдолга. На 1 января 2026 года объем государственного долга Нижегородской области составил 216,5 миллиардов рублей (+28,2%), а Москвы – 208,5 (+24,4%). И если долговая нагрузка на бюджет Москвы, благодаря высокому уровню объема налоговых и неналоговых доходов бюджета, остается на приемлемом уровне (3,9%), то Нижегородская область уже в "красной зоне" (77,1%). Московская область погасила больше четверти своего госдолга (-26,7%) и на 1 января 2026 года его объем составил 164,9 миллиарда рублей. Помимо перечисленных регионов, по итогам 2025 года более 100 миллиардов государственной задолженности наблюдается в Новосибирской области (122,6 млрд руб., +44,4%), Кемеровской области (118,5 млрд руб., +76,1%), Архангельской области (111,5 млрд руб., +28,4%), Челябинской области (109,6 млрд руб., +42,9%) и Краснодарском крае (106,2 млрд руб., -5,8%). На эти восемь регионов РФ приходится 37% суммарного регионального госдолга.Рейтинг регионов по уровню долговой нагрузки в PDF–формате>>>

2026

