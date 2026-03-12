https://1prime.ru/20260312/chechnja-868225955.html

Чечня стала единственным регионом с самым низким потреблением алкоголя

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Единственным регионом РФ, где потребление алкоголя сократилось почти до нуля, в феврале стала Чечня, следует из анализа РИА Новости данных статистики. Так, по состоянию на конец зимы потребление алкогольной продукции на душу населения в регионе за последние 12 календарных месяцев составило минимальные за все время 0,04 литра. Менее 1 литра еще потребляли в Ингушетии (0,6 литра) и Дагестане (0,9 литра). В пятерку регионов с наиболее низким потреблением алкоголя также вошли Кабардино-Балкария с 2,1 литра на душу населения в год и Карачаево-Черкессия с 2,65 литра. Среднее потребление менее 5 литров в год было еще в Ставропольском крае (3,5 литра), Тыве (4,3 литра), Северной Осетии (4,5 литра), Москве (4,9 литра) и Ростовской области (4,99 литра). В то же время житель Санкт-Петербурга за последние 12 месяцев в среднем выпивал 6,2 литра алкоголя, Новосибирской области - 8,12 литра, Свердловской - 10,26 литра, Татарстана - 8,97 литра. В целом по стране потребление алкогольной продукции на душу населения по итогам февраля снизилось до 7,87 литра за последние 12 месяцев с 8,39 литра на февраль прошлого года.

